تایید جریمه انضباطی پرسپولیس و سپاهان در کمیته استیناف

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به میزان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به دلیل توهین و فحاشی به مقام رسمی و استفاده از بلندگو توسط تماشاگران منتسب در جریان مسابقه مقابل ذوب آهن از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیاردو ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل نقض اصول کلی رفتار از طریق استفاده از بلندگو توسط تماشاگران منتسب صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.