  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

دوری سه هفته ای هافبک جنجالی سپاهان

دوری سه هفته ای هافبک جنجالی سپاهان

هافبک پرتغالی تیم فوتبال سپاهان به دلیل مصدومیت نمی تواند در تمرینات این تیم شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، بنابر اعلام علی حاتمی فیزیوتراپ تیم، آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال سپاهان به شرح زیر می‌باشد.

ریکاردو آلوز به دلیل ترک روی پا ۳ هفته به درمان خواهد پرداخت و بعد از تعطیلات فیفا دی به تیم اضافه خواهد شد.

عارف حاجی‌عیدی به دلیل پارگی همسترینگ حدود ۴ هفته به درمان نیاز دارد و با توجه به روند درمانی احتمالاً بعد از تعطیلات فیفا دی به تمرینات اضافه خواهد شد.

انزو کریولی به دلیل آسیب عضلانی ۲ هفته از میادین دور خواهد بود.

محمدرضا بردبار و وحدت حنانوف با رفع مصدومیت از این هفته به تمرینات تیم سپاهان اضافه شده‌اند و با صلاحدید کادر فنی می‌توانند بازی کنند.

محمد کریمی نیز هفته نهم فیزیوتراپی خود را سپری می‌کند؛ مهدی لیموچی نیز از یک ماه دیگر به تمرینات تیم اضافه می‌شود.

کد مطلب 6641628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها