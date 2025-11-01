شکارچی متخلف در کنگاور دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد

مجتبی گداری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست کنگاور در حین گشت‌زنی و کنترل مناطق تحت مدیریت، با یک شکارچی متخلف روبه‌رو شدند که از وی لاشه یک قطعه کبک وحشی، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی مجاز و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده برای متخلف، مراتب جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی شهرستان ارجاع گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگاور در ادامه با اشاره به تداوم گشت‌های مستمر مأموران یگان حفاظت گفت: تیم‌های نظارتی این اداره به‌صورت شبانه‌روزی مناطق مختلف را پایش می‌کنند و هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست با جدیت و بر اساس قوانین و مقررات پیگیری خواهد شد.