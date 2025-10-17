دستگیری شکارچیان متخلف در منطقه شکارممنوع تپال شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگاران از دستگیری گروهی از شکارچیان متخلف در منطقه شکارممنوع تپال شاهرود خبر داد.

وی گفت: این عملیات طی روز جمعه و در جریان گشت‌زنی معمول مأموران یگان حفاظت محیط زیست در این منطقه صورت گرفت. مأموران در طی این گشت‌زنی موفق به شناسایی و دستگیری گروهی شدند که اقدام به شکار دو سر خرگوش کرده بودند.

قربانلو افزود: پس از کنترل و بازرسی متخلفان، سلاح و ادوات شکار آنها ضبط و کلیه افراد جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان منتقل شدند.

وی این اقدام را گامی مؤثر در راستای حفظ تنوع زیستی و مقابله جدی با تخلفات زیست‌محیطی عنوان کرد و بر ممنوعیت قطعی هرگونه شکار در مناطق تحت مدیریت این اداره تأکید کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود از همکاری شهروندان در حفاظت از محیط زیست تقدیر کرد و گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را از طریق سامانه اطلاع‌رسانی ۱۵۴۰ به اطلاع مأموران برسانند.