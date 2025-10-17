  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

دستگیری شکارچیان متخلف در منطقه شکارممنوع تپال شاهرود

دستگیری شکارچیان متخلف در منطقه شکارممنوع تپال شاهرود

شاهرود- رییس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود از دستگیری گروهی از شکارچیان غیرمجاز و توقیف ادوات شکار آن‌ها در منطقه حفاظت‌شده تپال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگاران از دستگیری گروهی از شکارچیان متخلف در منطقه شکارممنوع تپال شاهرود خبر داد.

وی گفت: این عملیات طی روز جمعه و در جریان گشت‌زنی معمول مأموران یگان حفاظت محیط زیست در این منطقه صورت گرفت. مأموران در طی این گشت‌زنی موفق به شناسایی و دستگیری گروهی شدند که اقدام به شکار دو سر خرگوش کرده بودند.

قربانلو افزود: پس از کنترل و بازرسی متخلفان، سلاح و ادوات شکار آنها ضبط و کلیه افراد جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان منتقل شدند.

وی این اقدام را گامی مؤثر در راستای حفظ تنوع زیستی و مقابله جدی با تخلفات زیست‌محیطی عنوان کرد و بر ممنوعیت قطعی هرگونه شکار در مناطق تحت مدیریت این اداره تأکید کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود از همکاری شهروندان در حفاظت از محیط زیست تقدیر کرد و گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را از طریق سامانه اطلاع‌رسانی ۱۵۴۰ به اطلاع مأموران برسانند.

کد خبر 6625404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها