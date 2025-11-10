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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

کشف و ضبط تورهای صید غیرمجاز و ۱۰ قطعه ماهی در ثلاث باباجانی

کشف و ضبط تورهای صید غیرمجاز و ۱۰ قطعه ماهی در ثلاث باباجانی

کرمانشاه - سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ثلاث باباجانی از کشف و ضبط بیش از ۴۰۰ متر تور ماهیگیری و ۱۰ قطعه ماهی از صیادان غیرمجاز در جریان پایش شبانه مناطق تحت مدیریت این شهرستان خبر داد.

آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انجام پایش شبانه مناطق تحت مدیریت این شهرستان، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط ۱۰ قطعه ماهی و چند رشته تور ماهیگیری به مجموع بیش از ۴۰۰ متر شدند.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده تخلف برای صیادان متخلف، این افراد جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند تا طبق ضوابط و مقررات زیست‌محیطی با آنان برخورد شود.

شیرمحمدپور در پایان تصریح کرد: پایش و گشت‌زنی مأموران یگان حفاظت محیط زیست در مناطق تحت مدیریت به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و با هرگونه تخلف در زمینه صید و شکار غیرمجاز به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6650787

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