کشف و ضبط تورهای صید غیرمجاز و ۱۰ قطعه ماهی در ثلاث باباجانی

آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انجام پایش شبانه مناطق تحت مدیریت این شهرستان، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط ۱۰ قطعه ماهی و چند رشته تور ماهیگیری به مجموع بیش از ۴۰۰ متر شدند.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده تخلف برای صیادان متخلف، این افراد جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند تا طبق ضوابط و مقررات زیستمحیطی با آنان برخورد شود.
شیرمحمدپور در پایان تصریح کرد: پایش و گشتزنی مأموران یگان حفاظت محیط زیست در مناطق تحت مدیریت بهصورت شبانهروزی ادامه دارد و با هرگونه تخلف در زمینه صید و شکار غیرمجاز بهصورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.
نظر شما