به گزارش خبرنگار مهر، سیروس رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص سامانه شهر دانشجو «شبکه یکتای دانشجویان ایران» (شیدا)، گفت: شهر دانشجو یک فضای پویا، خلاق و الهام‌بخش برای دانشجویانی فراهم می‌کند که می‌خواهند فقط دانشجو نباشند و در ساختن آینده‌ای بهتر برای خود، دانشگاه و جامعه نقش فعالی داشته باشند. طرحی که با هدف ایجاد یک بستر هم‌افزا برای رشد فردی و جمعی دانشجویان راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه شهر دانشجو یک پلتفرم جامع برای دانشجویان کشور است که توسط جهاد دانشگاهی با هدف ساده‌سازی و تسهیل امور دانشجویی و ایجاد بستری برای مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت‌های سازمان دانشجویان طراحی شده است، اظهار کرد: این رویداد با هدف ایجاد یک بستر هم‌افزا برای رشد فردی و جمعی دانشجویان، ساده‌سازی و تسهیل امور دانشجویی و ایجاد بستری برای مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت‌های سازمان دانشجویان طراحی شده است.

رضایی ادامه داد: دانشجویان با مراجعه به نشانی studentcity.ir می‌توانند به طیف وسیعی از خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. این بستر اینترنتی، نقطه آغاز ارتباط مؤثر دانشجویان با سازمان متبوعشان است. البته دانشجویان با توجه به علایق و مهارت‌های خود در کارگاه‌ها، نشست‌ها، رویدادها و برنامه‌های متنوع شرکت می‌کنند.

وی یادآور شد: شرایط عضویت در سامانه «شهر دانشجو» دانشجو بودن افراد بدون پرداخت هزینه است. اولویت شرکت در برنامه‌های فرهنگی و علمی جهاد دانشگاهی مانند اردو، مسابقه، کارگاه و دوره‌های مهارتی با دانشجویان عضو در سامانه است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان از دیگر مزایای عضویت در سامانه شهر دانشجو به ارائه تخفیفات آموزشی اشاره کرد و گفت: مقدار تخفیف بسته به سطح عضویت متفاوت است و اعضای فعال بیشترین تخفیف را دریافت می‌کنند. دانشجویان با ارائه کارت عضویت به مراکز جهاد دانشگاهی و پس از اعتبار سنجی، می‌توانند از تخفیف‌های دوره‌های عمومی و تخصصی بهره‌مند شوند، همچنین اعضای عادی و فعال می‌توانند از خدمات مراکز درمانی جهاد دانشگاهی با تخفیف استفاده کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مهلت زمان ثبت‌نام مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان تا ۲۰ آبان تعیین شده است، تصریح کرد: این رویداد به همت شعبه سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان و با شعار «مناظره؛ فرصتی برای یادگیری» در نیمه اول آذر سال‌جاری برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن ایجاد بستری برای کمک به توسعه فرهنگ گفت‌وگو، تولید علم و اندیشه دینی، تقویت روحیه حق و حق‌طلبی و … در دانشجویان و مهیا کردن فرصتی برای آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب و باورپذیر برای دانشجویان است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان ادامه داد: مناظرات دانشجویی تنها یک رقابت نیست، بلکه تمرینی برای گفت‌وگوی اخلاقی و علمی است که پس از برگزاری مسابقات مرحله استانی، تیم برتر به مرحله منطقه‌ای و سپس مرحله کشوری اعزام خواهد شد.

رضایی در پایان بیان کرد: دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۳۲۰۳۲۳ تماس و یا به شماره ۰۹۰۳ ۸۹۲۹۰۲۳ در پیام رسان ایتا، پیام خود را ارسال کنند، ثبت‌نام در این رویداد به صورت حضوری بوده که متقاضیان می‌توانند به دبیرخانه مسابقات واقع در ساختمان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد، جنب دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین مراجعه کنند.