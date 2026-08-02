به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیگو معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی صبح امروز در نشست خبری چهل و ششمین شالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی از رونمایی نخستین سامانه شهدای دانشجو کشور همزمان با برگزاری مراسم رسمی سالگرد جهاد دانشگاهی در روز ۱۸ مرداد خبرداد و گفت: این سامانه نخستین بانک جامع اطلاعاتی دانشجویان شهید کشور است و اطلاعات ارزشمندی از دانشجویان شهید در آن گردآوری شده است.

وی افزود: این سامانه می‌تواند مورد استفاده پژوهشگران، علاقه‌مندان و مجموعه‌های دانشگاهی قرار گیرد و زمینه بهره‌برداری علمی، فرهنگی و پژوهشی از اطلاعات مربوط به دانشجویان شهید را فراهم کند.

احیای مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی

علیگو با اشاره به مهم‌ترین اقدامات معاونت فرهنگی در سال گذشته اظهار کرد: توسعه ساختارهای فرهنگی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی، مهم‌ترین برنامه معاونت فرهنگی در این مدت بوده است.

وی ادامه داد: «مرکز گردشگری دانشجویان» با توجه به اینکه گردشگری همچنان یکی از پرمخاطب‌ترین حوزه‌های فعالیت دانشجویی است، دوباره احیا و فعال شد. همچنین «مرکز امام و انقلاب اسلامی» که طی سال‌های گذشته تغییر ماهیت داده بود، با حمایت رئیس جهاددانشگاهی، هیئت رئیسه و هیئت امنای این نهاد، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: مرکز نوآوری دانشجویان و مرکز توسعه سرمایه انسانی دانشجویان ایران (ایسیدو) نیز که زیر نظر ریاست جهاددانشگاهی فعالیت می‌کنند، با رویکردی فرهنگی بازآفرینی و احیا شدند.

برگزاری مسابقه «اکوتک» با محور حل چالش‌های کشور

وی با اشاره به طراحی رویدادهای جدید دانشجویی گفت: نخستین دوره مسابقه «اکوتک» برای دانشجویان طراحی شده است و جزئیات آن اعلام خواهد شد.

علیگو افزود: این مسابقه بر موضوعات ناترازی انرژی، مدیریت منابع آب و امنیت غذایی متمرکز است و تلاش می‌کند ظرفیت علمی و نوآورانه دانشجویان را برای ارائه راهکار در این حوزه‌های اولویت‌دار کشور به کار گیرد.

توسعه «شهر دانشجو» و راه‌اندازی کیف پول دانشجویی

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به توسعه خدمات «شهر دانشجو» اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم این سامانه به بستری جامع برای ارائه خدمات جهاددانشگاهی به دانشجویان تبدیل شود و امروز تقریباً تمامی فعالیت‌های جهاددانشگاهی در آن قابل دسترسی است.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم هم‌زمان با ۱۸ مرداد، قابلیت کیف پول دانشجویی نیز به «شهر دانشجو» اضافه شود تا دانشجویان دارای کیف پول مستقل باشند و بتوانند تراکنش‌های مالی و خریدهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند.

علیگو در پایان تأکید کرد: با راه‌اندازی این قابلیت، «شهر دانشجو» از یک اپلیکیشن صرفاً خدماتی به بستری برای ارائه خدمات مالی، انجام تراکنش‌ها و خرید دانشجویان تبدیل خواهد شد.