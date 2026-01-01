چهاردهمین دوره ملی مناظرات دانشجویی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر عصر پنجشنبه در این آئین از برگزاری موفق این دوره خبر داد و اعلام کرد: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برنامه‌ریزی کرده است تا ماهانه یک رویداد فرهنگی شامل اردوهای دانشجویی، مناظرات و کرسی‌های آزاداندیشی برگزار کند.

علی احمدی‌زاده از راه‌اندازی سامانه «شهر دانشجو» به عنوان بستر رسمی شبکه‌سازی دانشجویان کشور خبر داد و گفت: این سامانه با هدف ایجاد تحولی بنیادین در تعاملات و رشد علمی و مهارتی دانشجویان ایجاد شده است. دانشجویان با ثبت‌نام در این سامانه می‌توانند به صورت «افتخاری» یا «کار دانشجویی» با جهاد دانشگاهی همکاری کنند و از خدمات متنوع آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن بهره‌مند شوند.

پایان موفق چهاردهمین دوره مناظرات دانشجویی در بوشهر

احمدی‌زاده در ادامه به یک چالش عمده اشاره کرد: معرفی خدمات واحدهای فرهنگی، ایسنا، ایکنا، سازمان دانشجویی، صندوق قرض‌الحسنه و انتشارات، مستلزم حضور فیزیکی در دانشگاه‌هاست.

وی گفت: جهاد دانشگاهی استان بوشهر تنها استان در کشور است که در دانشگاه‌های استان فضای مشخصی ندارد و این موضوع اجرای مطلوب برنامه‌های فرهنگی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان این چالش، بر عزم این نهاد برای توسعه فعالیت‌ها تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال، ۲۰ کانون دانشجویی را در دانشگاه‌های استان فعال کنیم. این اقدام گامی در جهت گسترش و نهادینه‌سازی فعالیت‌های فرهنگی در محیط‌های دانشجویی استان تلقی می‌شود.

این دوره که نخستین تجربه میزبانی جهاد دانشگاهی استان بوشهر در این رویداد کشوری بود، با حضور تیم‌های دوازده‌گانه از دانشگاه‌های استان برگزار شد.

در پایان این دوره از رقابت‌ها که از روز چهارشنبه دهم دی آغاز شده بود، تیم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقام نخست را کسب کرد.

همچنین مقام‌های دوم و سوم به دو تیم از دانشگاه خلیج فارس رسید. این رویداد با هدف تبادل اندیشه، تقویت مهارت‌های استدلال و گفت‌وگوی سازنده در میان دانشجویان برگزار شد.