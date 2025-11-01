موتورسیکلت با پلاک جعلی در کنگان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسینی‌صفت ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس راه در حین انجام مأموریت‌های کنترلی و نظارتی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده که پس از بررسی مشخص شد پلاک وسیله نقلیه جعلی و دست‌کاری‌شده است.

فرمانده پلیس راه کنگان افزود: وسیله نقلیه توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

وی یادآور شد: به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه جعل، دستکاری یا پوشاندن پلاک وسیله نقلیه جرم محسوب شده و مرتکب به ۶ ماه تا ۱ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

وی گفت: از رانندگان و موتورسواران در خواست می‌شود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از هرگونه تخلف در زمینه پلاک وسایل نقلیه خودداری کنند.