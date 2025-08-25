دستکاری پلاک جرم است؛ برخورد قانونی پلیس با متخلفان

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلاک وسیله نقلیه همانند شناسنامه فرد است و هویت خودرو را مشخص می‌کند؛ هرگونه تغییر، مخدوش کردن یا دستکاری در پلاک، علاوه بر آنکه جرم محسوب می‌شود، می‌تواند منجر به تبعات سنگین قانونی و قضائی برای راننده شود.

وی افزود: متأسفانه در برخی محورهای مواصلاتی رانندگانی مشاهده می‌شوند که با هدف فرار از ثبت تخلفات توسط دوربین‌های هوشمند، اقدام به پوشاندن بخشی از پلاک یا تغییر در آن می‌کنند که این اقدام نشانه‌ای از بی‌مسئولیتی در قبال قانون و حقوق شهروندان است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: پلیس راه با استفاده از تجهیزات پیشرفته، سامانه‌های هوشمند و همچنین تیم‌های گشتی محسوس و نامحسوس، این موارد را رصد می‌کند و رانندگانی که مرتکب این تخلف شوند، علاوه بر جریمه نقدی سنگین، با توقیف وسیله نقلیه و معرفی به مرجع قضائی مواجه خواهند شد.

وی از همه رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ضمن احترام به حقوق شهروندی، از انجام هرگونه اقدام خلاف قانون از جمله دستکاری در پلاک وسیله نقلیه خودداری کنند. رانندگان باید بدانند که بهترین راه برای داشتن سفری ایمن، رعایت مقررات و احترام به حقوق دیگران است.