۶ ماه تا یک سال حبس در انتظار مخدوش کنندگان پلاک وسایل نقلیه

عبدالحسین زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که در راه‌ها حرکت می‌کند باید دارای شماره باشد چراکه رانندگی با وسیله فاقد پلاک ممنوع و در صورت تردد از حرکت آنها جلوگیری به عمل می‌آید.

وی افزود: هر فردی در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کرده یا پلاک وسیله نقلیه دیگری بر آن الصاق نماید و یا برای وسیله نقلیه پلاک تقلبی به کار ببرد و یا چنین وسایلی را با علم به تغییر، تعویض و یا پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

سرهنگ زارع ادامه داد: برداشتن، جعل، دستکاری، تغییر در ابعاد و سایر مشخصات آن یا پوشاندن، اختفا و تا کردن و ناخوانا کردن و… موجب برخورد انتظامی و قضائی می‌گردد.

سرپرست پلیس راه کرمانشاه تصریح کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، وسیله نقلیه مرتکبان این عمل ضمن توقیف و اعمال قانون، راننده آن هم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی می‌شود.

وی ادامه داد: ترخیص این قبیل خودروها مستلزم ارائه رفع توقیف مقام قضائی و برگرداندن پلاک به حالت اصلی می‌باشد.

سرهنگ زارع در پایان گفت: کارکنان پلیس راه با بهره گیری از سیستم‌های هوشمند و بر خط کنترل تخلفات به صورت آنی به سوابق و هویت اصلی وسایل نقلیه دسترسی داشته و با مشاهده هرگونه تغییر در پلاک برابر قوانین عمل خواهند کرد.