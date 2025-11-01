۶ زمین چمن مصنوعی به فضاهای آموزش و پرورش خوزستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عامری اصل پیش از ظهر امروز شنبه در آئین افتتاحیه طرح میدان همدلی و هفت پروژه ورزشی در ناحیه دو آموزش و پرورش، این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای فضای ورزشی دانش‌آموزان دانست و خواستار توجه بیشتر به نیازهای استان شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: امروز ۶ زمین چمن مصنوعی به فضاهای ما اضافه شد.

وی ادامه داد: طرح شهید سردار سلیمانی و میدان همدلی از سال ۱۴۰۱ تا کنون در حال اجرا است که با همت نمایندگان مجلس و مصوبه ۲۷ صدم درصد به ۴۰ درصد این اتفاقات خوب را رقم زده است.

عامری اصل تصریح کرد: سرانه فضای ورزشی استان پیش از شروع طرح ۱۷ صدم متر مربع بوده، شاخص کشور ۳۲ صدم درصد بوده است و در سه سال اخیر به ۳۷ صدم متر مربع با ۴۲ صدم مترمربع شاخص کشوری رسیده‌ایم اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی با تأکید بر نیازهای خاص استان خوزستان گفت: با توجه به پراکندگی جغرافیایی و جمعیت دانش‌آموزی بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر، خوزستان نیازمند توجه ویژه‌تری است. خوشبختانه نگاه وزارتخانه مثبت است و نمایندگان استان نیز پای کار آمده‌اند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش خوزستان بیان کرد: از تلاش‌های اداره‌کل ورزش و جوانان، نوسازی مدارس، فرمانداری‌ها و استانداری قدردان هستیم و برای جذب اعتبارات بیشتر گفتمان سازی خواهیم داشت.