90 درصد اماکن ورزشی اهواز فاقد سیستم خنک کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در فصل تابستان که حتی راه رفتن در خوزستان هم در بسیاری از ساعات روز عذاب آور است جوانان این استان برای پرداختن به ورزش و توجه به رشته مورد علاقه خود با سالن هایی روبرو هستند که فاقد سیستم خنک کننده هستند و این موضوع باعث شده در سالهای اخیر شاهد رکود استان در بسیاری از رشته های ورزشی باشیم.

این در حالیست که اکثر شرکتهای بزرگ مستقر در خوزستان که تنها نام این استان را یدک می کشند دارای سالن ها و اماکن ورزشی بسیار مجهز و پیشرفته هستند و هیچ یک از جوانان استان که پدر یا فامیل درجه یک آنها در استخدام این شرکتهای غول پیکر نیست راهی به سوی این اماکن ورزشی پیدا نمی کنند.



در راس این شرکت ها، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که در شهرک نفت اهواز اماکن ورزشی منحصر به فردی دارد که حتی تعجب برخی مسئولان ارشد ورزش کشور از پیشرفته بودن آنها را برانگیخته است اما همین امکانات پشت حصارهای آجری تنها منحصر به فرزندان کارکنان این شرکت که 86 درصد نفت ایران را تولید می کند، است و سایر جوانان استان که آنها نیز حقی در تولید این همه نفت در استان برای خود قائل هستند استفاده چندانی از این امکانات نمی برند.



این در حالیست که این شرکت بزرگ تولیدی، سهم 17 درصدی بودجه ورزش خود را به گفته مدیرکل سابق تربیت بدنی استان خوزستان مستقیم به سازمان تربیت بدنی کشور واریز کرده و حاضر به پرداخت آن به تربیت بدنی استان خوزستان برای توسعه ورزش استان نشده است.



مدیرکل تربیت بدنی خوزستان در خصوص اماکن فاقد سیستم خنک کننده در استان خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با وجود شرایط آب و هوایی استان خوزستان، متاسفانه 90 درصد سالن ها و اماکن ورزشی خوزستان فاقد سیستم خنک کننده هستند که تاکنون 26 مکان ورزشی در شهر‌های مختلف استان به سیستم خنک کننده مجهز شده است.



حمید رضا گرشاسبی خاطرنشان کرد: این وضعیت شایسته استان خوزستان نیست و درصدد هستیم با هماهنگی با استاندار و سازمان تربیت بدنی کشور نسبت به رفع این مشکل در استان گامهای اساسی تری برداریم تا جوانان استان در فصل تابستان که وقت فراوانی برای پرداختن به ورزش دارند بتوانند در شرایطی مطلوب به رشته مورد علاقه خود بپردازند.



وی همچنین در خصوص اعتبارات اختصاص یافته از سوی دستگاه های دولتی به ورزش استان خوزستان عنوان کرد: بر اساس بند «ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه، ادارات و دستگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانستند یک درصد از اعتبارات خود را صرف ورزش کنند که از این یک درصد اعتبار، 70 درصد آن به ورزش آن سازمان یا دستگاه و 30 درصد دیگر به تربیت بدنی اختصاص یابد اما از امسال پرداخت این اعتبارات اجباری شده است.



گرشاسبی تصریح‌کرد: همچنین در گذشته این میزان اعتبارات مستقیم به تهران واریز می‌شد اما با حمایت استاندار و هماهنگی رئیس سازمان تربیت بدنی از این به بعد اعتبارات بند ب ماده 117 به حساب اداره کل تربیت بدنی استان واریز می‌شود زیرا ما قصد داریم با تلاش بیشتر اجاره ندهیم حقی از استان خوزستان ضایع شود.



وی سازمان آموزش و پرورش را یکی از دستگاه‌های مهم در اعتلای ورزش استان دانست و گفت: در همین راستا اداره کل تربیت بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان تفاهمنامه‌ای را تهیه کردند که بر اساس آن در زمان تعطیلی مدارس، اماکن آموزش و پرورش به کانون‌های ورزشی تبدیل خواهند شد.



مدیرکل تربیت بدنی خوزستان در خصوص سرانه ورزش استان نیز گفت:‌ در قانون برنامه چهارم توسعه سرانه ورزش یک متر مربع در نظر گرفته شده بود که 50 درصد آن بر عهده تربیت بدنی، 35 درصد بر عهده ادارات و 15 درصد بر عهده بخش خصوصی است اما متاسفانه در استان خوزستان سرانه ورزش 55 صدم متر مربع است یعنی تربیت بدنی 29 صدم متر مربع، ادارات 23صدم متر مربع و بخش خصوصی سه صدم متر مربع در ایجاد فضای ورزشی نقش داشته‌اند.



گرشاسبی به پروژه‌های ورزشی مهم استان نیز اشاره کرد و گفت: پروژه احداث ورزشگاه 50 هزار نفری یکی از این پروژه‌ها است که کل پروژه تاکنون 56 درصد و کاسه اصلی ورزشگاه شامل زمین چمن، پیست دوچرخه سواری و جایگاه تماشاگران 80درصد پیشرفت داشته‌اند. برای این پروژه بزرگ تاکنون 29 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است و پیش بینی شده 20 میلیارد دیگر نیز برای تکمیل آن نیاز است.