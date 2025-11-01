یوسفی: قانون خوب مشکل مردم را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی پیش از ظهر امروز شنبه در آئین افتتاحیه طرح میدان همدلی با اشاره به سفر اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور دولت به استان خوزستان، اظهار کرد: تعیین تکلیف برنامه‌های دولت برای مهار دود ناشی از آتش‌سوزی تالاب‌ها و آلودگی هوای استان می‌توانست بهترین خروجی برای مردم استان که نفس آنها تنگ شده، باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی به روز ۱۳ آبان و نقش استکبار ستیزی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: این مساله نشان می‌دهد این آینده سازان چه نقشی را ایفا کرده‌اند. در دفاع مقدس شهید فهمیده و شهید بهنام محمدی، شهید لندی در جامعه کنونی و شهید آرمین موسوی در جنگ ۱۲ روزه و شهید سهام خیام از سوسنگرد، همه نشان دهند انقلاب اسلامی بر دست مردم از دانش آموز تا دانشجو بوده است.

وی ادامه داد: وظیفه داشتیم در تصویب بودجه مجلس یازدهم و دوازدم با اختصاص ۲۷ صدم از ۱۰ درصد ارزش افزوده، توسعه زیرساخت‌های ورزشی را با نگاه مدارس و ورزش همگانی اعتبار پیش بینی کنیم که افتتاح ۶ چمن مصنوعی و یک مجموعه ورزشی نمونه بارز آن است. در سه سال گذشته در توسعه زیرساخت‌های ورزشی کارهای خوبی صورت گرفته است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون خوب مشکل مردم را حل می‌کند، گفت: در غیر این صورت، پیگیری‌های استانی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مردم نخواهد بود. در حوزه تربیت‌بدنی، نوسازی مدارس و توجه به معیشت معلمان و بازنشستگان، تلاش‌هایی در مسیر قانون‌گذاری صورت گرفته که امیدواریم منجر به بهبود شرایط و توسعه زیرساخت‌های ورزشی شود.