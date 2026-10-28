خوزستان قدردان ۵ دهه خدمت آموزشی عبدالحسین ابراهیمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی زاده عصر امروز چهارشنبه در آئین نکوداشت خدمات آموزشی و فرهنگی استاد عبدالحسین ابراهیمی که در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خدمتی که عبدالحسین ابراهیمی به آموزش و پرورش خوزستان کرده، هیچ فردی انجام نداده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری این برنامه به‌منظور تقدیر از پنج دهه خدمات وی در تاسیس مدارس تیزهوشان خوزستان و مدارس غیرانتفاعی، همچنین لوح یاد بود به نام وی برای تقدیر از نخبگان علمی استان است که کاری بسیار ارزشمند بوده، با حضور استاندار و دیگر مسئولان برگزار شد.

وی به وجود نخبه ها و رتبه های تک رقمی خوزستانی ها در کنکور اشاره و عنوان کرد: این اتفاق حاصل تلاش‌های مستمر وی است. ابراهیمی هر ساله چهار هزار دانش‌آموز را پرورش می‌دهد و شاگردان وی با قرارگیری در درجات عالی از مفاخر کشور هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عبدالحسین ابراهیمی با وجود سن بالا، همچنان در حال ارائه خدمات به آموزش و پرورش است لذا باید قدرشان را بدانیم و تکریمشان کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت خدمات آموزشی و فرهنگی استاد عبدالحسین ابراهیمی بنیان گذار مدارس استعدادهای درخشان خوزستان عصر امروز چهارشنبه با حضور موالی زاده استاندار خوزستان، موسوی زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام منابی مدیرکل کتابخانه‌های استان، حجت الاسلام شفیعی مدیر حوزه هنری خوزستان و جمعی دیگر از مسئولین در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد.

عبدالحسین ابراهیمی، بنیان‌گذار مدارس استعدادهای درخشان خوزستان، در این مراسم به بخشی از تجربه‌ها و فعالیت‌های خود در مسیر توسعه آموزش استعدادهای درخشان اشاره کرد.

طبق اطلاعات ارائه‌شده در حال حاضر مدارس شهید ابراهیمی چهار هزار دانش‌آموز را در مجموعه آموزشی خود دارند.

توسعه آموزش ویژه دانش‌آموزان مستعد، فراهم‌کردن فرصت پیشرفت علمی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان متناسب با توانایی‌هایشان از محورهای مطرح‌شده در این مراسم بود.

همچنین از پوسترهای جایزه تحصیلی و فناوری شهید ماشاءالله ابراهیمی و مرکز نوآوری و خلاقیت شهید ابراهیمی رونمایی شد.

برگزیدگان جایزه شهید ابراهیمی و جایزه فناوری نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.