به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی زاده صبح امروز چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ آغاز مهر و بازگشایی مدارس استان خوزستان که در دبیرستان دخترانه شاهد فاطمی برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد شهدا بیان کرد: رهبر انقلاب روز گذشته در پیام پرمهر خود فرمودند همه مدیون معلمان هستیم لذا دانش آموزان قدر خود و معلمان را بدانند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دانش آموزان قدر شهدا را بدانید که اگر این شهیدان جانفشانی نمی کردند امروز اینجا نبودیم.

وی گفت: کنار دانش آموزان و معلمان هستیم چرا که وجودشان زینت بخش جامعه است و امروز نشاط و شادابی جامعه با وجود دانش آموزان و معلمان رقم‌ خورده است.

موسوی زاده عنوان کرد: حدود ۲۶ سال گذشته هواپیمای مسافری ایرانی با ۲۹۰ سرنشین از جنوب کشور راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس شد که فرمانده آمریکایی به این هواپیما شلیک کرد و آن ها را همچون دانش آموزان بی گناه میناب شهید کرد؛ هیچ کسی در دنیا عکس العمل به این موضوع نشان نداد و حاکم وقت آمریکا به آن فرمانده مدال شجاعت داد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون به برکت ایستادگی و مقاومت مردم، جانفشانی شهدا، سپاه، ارتش، فراجا و بسیجیان به جایگاهی از قدرت رسیدیم که بالای ۲۰۰ ناو جنگی امریکا برای نجات جان خود ۵۰۰ کیلومتر از خلیج فارس فرار کرد اما همانجا هم دستمان به آن ها می رسد؛ اگر یک‌ ناو و هواپیما ما را بزند چندین ناو از آن ها می زنیم و به دنیا ثابت کردیم ابر قدرت منطقه هستیم.