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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

مسیل‌های گویجه‌بل و آذغان در شهرستان اهر لایروبی شد

مسیل‌های گویجه‌بل و آذغان در شهرستان اهر لایروبی شد

اهر- مدیر امور منابع آب شهرستان اهر از اجرای عملیات لایروبی در مسیل‌های گویجه‌بل و آذغان به طول یک و نیم کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حسن زاده روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: عملیات لایروبی این مسیرها طی ۲۰ روز و با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین انجام شد که در نتیجه آن، مسیر عبور سیلاب با ایجاد مقاطع عرضی و شیب طولی مناسب بازسازی و ایمن‌سازی گردید.

حسن زاده افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع عملیات آزادسازی و لایروبی بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های این شهرستان به ۸ هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: این اداره در ماه‌های آینده نیز برنامه‌ریزی کرده تا نقاط حادثه‌خیز مسیل‌ها و رودخانه‌های اهر را شناسایی و لایروبی کند.

کد مطلب 6641469

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