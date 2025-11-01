به گزارش خبرنگار مهر، وحید حسن زاده روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: عملیات لایروبی این مسیرها طی ۲۰ روز و با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین انجام شد که در نتیجه آن، مسیر عبور سیلاب با ایجاد مقاطع عرضی و شیب طولی مناسب بازسازی و ایمن‌سازی گردید.

حسن زاده افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع عملیات آزادسازی و لایروبی بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های این شهرستان به ۸ هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: این اداره در ماه‌های آینده نیز برنامه‌ریزی کرده تا نقاط حادثه‌خیز مسیل‌ها و رودخانه‌های اهر را شناسایی و لایروبی کند.