به گزارش خبرگزاری مهر، علی آخوندزاده روز یکشنبه در گفت‌وگویی طول رودخانه‌های استان را ۲۵ هزار کیلومتر اعلام و یادآوری کرد: رودخانه‌ها به عنوان موجود زنده نیازمند پایش مستمر هستند.

وی گفت: خطرات و فرسایش‌ها بررسی و نقشه برداری و انجام مطالعات تعیین حریم بستر بر اساس اولویت انجام می‌شود.

آخوندزاده با اعلام اینکه امسال بیش از چهار هزار استعلام مرتبط با ساخت‌وساز و تصرف حریم رودخانه‌ها، بررسی و پاسخ داده شده است، از آزادسازی ۲۵ هکتار از اراضی دولتی واقع در بستر و حریم رودخانه‌های استان آذربایجان شرقی از جمله در شهرستان سراب و روستای هروی بخش باسمنج شهرستان تبریز خبر داد.

وی با تاکید بر ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز، احداث پل، ایجاد راه دسترسی و اجرای تأسیسات غیرایمن در بستر و حریم رودخانه‌ها اظهار کرد: رعایت ضوابط قانونی، همکاری مردم و توجه به توصیه‌های فنی و ایمنی، نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب و صیانت از رودخانه‌ها دارد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت ساماندهی رودخانه‌های مرزی استان گفت: در ۲ بخش رودخانه ارس در محدوده شهرستان‌های جلفا و خداآفرین طرح ساماندهی در حال اجراست.