امیدفر: پیش‌بینی کاهش دما در آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از کاهش نسبی دما در طول هفته جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز سه شنبه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی از سوی این اداره کل، افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، نفوذ و فعالیت سامانه بارشی موجب رگبار باران، آبگرفتگی معابر، غرش آذرخش، کاهش دید افقی، لغزندگی معابر، جاری شدن روان آب و طغیان رودخانه‌ها به ویژه در تبریز و نیمه شمالی استان می‌شود.

وی با بیان اینکه این وضعیت تا اواخر روز چهارشنبه ادامه می‌یابد، اظهار کرد: با توجه به کاهش نسبی دما بین سه تا پنج درجه سانتی گراد، احتمال بارش برف در روستاهای شهرهای ورزقان، خواجه، سراب، هوراند و هریس نیز وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی، خواستار پرهیز از انجام سفرهای غیرضروری به نیمه شمالی استان، خودداری از اتراق و توقف مسافران و عشایر کوچ رو در حریم رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، لایروبی مسیل‌ها و کانال‌های زهکشی، جلوگیری از فعالیت‌های کوهنوردی، انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و سیلاب‌های احتمالی شد.

امیدفر، با بیان اینکه فعالیت این سامانه در نیمه جنوبی استان موجب وزش باد گاهی به صورت شدید و نفوذ و خیزش گرد و خاک می‌شود، ادامه داد: احتمال خسارت به سازه‌های موقت، سقوط یا پرتاب اجسام سبک و شکستن سرشاخه‌های درختان وجود دارد؛ بنابراین محکم کردن سازه‌های موقت، احتیاط در عبور از کنار ساختمان‌های نیمه کاره و عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده ضروری است.

وی از کشاورزان خواست به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی استان توجه کنند و از سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع خودداری کرده و نسبت به تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال به اماکن مسقف اقدام کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با دمای صفر درجه پس از ایستگاه‌های هواشناسی توچال و دشت نمدان اقلید، سومین منطقه سرد کشور و سردترین شهر آذربایجان و جلفا با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد گرم‌ترین شهر استان شد.

امیدفر، افزود: دمای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین زمان به ۲۲ درجه و در سردترین زمان به هفت درجه بالای صفر رسید و دمای فعلی (۸:۳۰) این شهر ۱۰ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.

