به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز سه شنبه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی از سوی این اداره کل، افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، نفوذ و فعالیت سامانه بارشی موجب رگبار باران، آبگرفتگی معابر، غرش آذرخش، کاهش دید افقی، لغزندگی معابر، جاری شدن روان آب و طغیان رودخانه‌ها به ویژه در تبریز و نیمه شمالی استان می‌شود.

وی با بیان اینکه این وضعیت تا اواخر روز چهارشنبه ادامه می‌یابد، اظهار کرد: با توجه به کاهش نسبی دما بین سه تا پنج درجه سانتی گراد، احتمال بارش برف در روستاهای شهرهای ورزقان، خواجه، سراب، هوراند و هریس نیز وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی، خواستار پرهیز از انجام سفرهای غیرضروری به نیمه شمالی استان، خودداری از اتراق و توقف مسافران و عشایر کوچ رو در حریم رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، لایروبی مسیل‌ها و کانال‌های زهکشی، جلوگیری از فعالیت‌های کوهنوردی، انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و سیلاب‌های احتمالی شد.

امیدفر، با بیان اینکه فعالیت این سامانه در نیمه جنوبی استان موجب وزش باد گاهی به صورت شدید و نفوذ و خیزش گرد و خاک می‌شود، ادامه داد: احتمال خسارت به سازه‌های موقت، سقوط یا پرتاب اجسام سبک و شکستن سرشاخه‌های درختان وجود دارد؛ بنابراین محکم کردن سازه‌های موقت، احتیاط در عبور از کنار ساختمان‌های نیمه کاره و عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده ضروری است.

وی از کشاورزان خواست به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی استان توجه کنند و از سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع خودداری کرده و نسبت به تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال به اماکن مسقف اقدام کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با دمای صفر درجه پس از ایستگاه‌های هواشناسی توچال و دشت نمدان اقلید، سومین منطقه سرد کشور و سردترین شهر آذربایجان و جلفا با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد گرم‌ترین شهر استان شد.

امیدفر، افزود: دمای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین زمان به ۲۲ درجه و در سردترین زمان به هفت درجه بالای صفر رسید و دمای فعلی (۸:۳۰) این شهر ۱۰ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.