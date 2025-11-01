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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

قربانی: ۲۱۵ هزار تن‌کالا از گمرک پلدشت به خارج کشور صادر شد

قربانی: ۲۱۵ هزار تن‌کالا از گمرک پلدشت به خارج کشور صادر شد

ارومیه- فرماندار پلدشت گفت: در هفت ماهه گذشته سال جاری ۲۱۵ هزار تن کالا از گمرک پلدشت به خارج کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رعنا قربانی عصر شنبه در بازدید از گمرک پلدشت افزود: از اول سال جاری تاکنون به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار و به میزان ۲۱۵ هزار تن انواع کالاهای ایرانی از طریق گمرک پلدشت به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده است.

فرماندار پلدشت گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۶ درصد و به لحاظ ارزش ۷ درصد رشد داشته است.

سرکنسول کشور در جمهوری خود مختار نخجوان نیز بر نقش محوری مرزهای جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان و همکاری این دو کشور در حمل و نقل و ترانزیت کالا و مسافر اشاره کرد و گفت: این همکاری‌ها با توجه به مزیت‌های جغرافیایی هر دو کشور در تأمین منافع متقابل بسیار تأثیر گذار هستند هر دو کشور از ظرفیت مناسبی برای حمل و نقل و ترانزیت در کریدورهای شمالی و جنوبی و شرقی و غربی برخوردار هستند.

عزیز منصوری خاطر نشان کرد: مسیر باکو، بیله سوار، جلفا و نخجوان همان مسیر ایران بیش از سه دهه ارتباط زمینی و حیاتی جمهوری خود مختار نخجوان به باکو برای حمل بار و مسافر را تأمین کرده است.

وی افزود: سالیانه در این مسیر ۱۸ هزار کامیون جمهوری آذربایجان معادل ۷۵۰ هزار تن بار را جابجا می‌کنند در این مسیر هم اکنون سالانه ۳ هزار و ۵۶۰ دستگاه اتوبوس مسافر بری نیز برای حمل بیش از ۱۴۰ هزار مسافر میان باکو و نخجوان فعالیت می‌کنند

سرکنسول کشور در جمهوری خود مختار نخجوان گفت: سالانه ۱۸۰ هزار دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از طریق مرز جلفا در استان آذربایجان شرقی و مرز صنم بلاغی در استان آذربایجان غربی وارد جمهوری خود مختار نخجوان شده و از طریق مرز صدرک کالاهای ترانزیتی را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر می‌کنند که از این تعداد کامیون ۶۰ هزار کامیون ایرانی ۵ میلیون تن کالای ایرانی و ترانزیتی را صادر و ترانزیت می‌کنند و ۱۲۰ هزار کامیون خارجی که ۹۰ درصد آن از کشور ترکیه هستند.

محمد دادرس رئیس گمرک شهرستان پلدشت افزود: در ۷ ماهه سال جاری به میزان ۳۴۸ هزار تن و به ارزش تقریبی ۹۷۹ میلیون دلار از مرز پلدشت به مقصد کشورهای اروپایی و آسیایی ترانزیت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۴ درصد رشد داشته است.

سالانه میزان مبادلات تجاری در گمرک شهرستان پلدشت به ۶ میلیارد دلار می‌رسد.

کد مطلب 6641588

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