نزدیک ۲۶۹ هزار تن کالا از گمرک پلدشت به خارج کشور ترانزیت شد

وحید طایفه حسینی در گفتگو با خبرنگار از جهش چشمگیر در بخش ترانزیت ورودی به کشور از مرز پلدشت خبر داد و اظهار کرد: در این مدت ۱۳ هزار و ۴۹ فقره اظهارنامه به وزن ۲۶۸ هزار و ۷۲۳ تن و ارزش بیش از یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار ثبت است که از نظر وزنی ۵۰ از نظر تعداد اظهارنامه ۳۸ و از نظر ارزش ۲۹ درصد رشد نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت یک هزار و ۶۲۷ فقره اظهارنامه صادراتی با ۳۲ هزار و ۹۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار از این گمرگ صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۱۷۱، از نظر تعداد اظهارنامه ۲۴۷ و از نظر ارزشی ۸۰۷ درصد افزایش داشته است.

طایفه حسینی با اشاره به تردد بیش از ۴۰ هزار دستگاه کامیون از مرز پلدشت در نیمه نخست سال جاری عنوان کرد: در این مدت ۴۰ هزار دستگاه کامیون از مرز پلدشت تردد کرده اند که نشان دهنده افزایش چشمگیر ترانزیت ورودی و جهش بی سابقه صادرات از گمرک پلدشت است.

سرپرست گمرک پلدشت با اشاره به افزایش ۸۹۱ درصدی درآمد گمرک پلدشت و افزایش تردد کامیون های ورودی و خروجی از مرز پلدشت، تکمیل دستگاه آشکارساز کامیونی، تجهیز گمرک به سگ‌های موادیاب، ایجاد انبار در پسکرانه گمرک و فعالیت شبانه‌روزی مرز را از برنامه های آتی این گمرک برشمرد و بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت فرامرزی تأکید کرد.