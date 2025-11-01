به گزارش خبرنگار مهر، امین افقی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فعالیت رسمی طی پنج ماه گذشته گفت: این منطقه، بهعنوان جدیدترین منطقه آزاد کشور و با سه محدوده امیرآباد، نوشهر، چپکرود و میرود، ظرفیت تبدیلشدن به مرکز مبادلات تجاری، گردشگری و فناوریِ خزر و اوراسیا را دارد و با حمایت ملی و استانی، فرایند راهاندازی آن با موفقیت پیش رفته است.
افقی اظهار کرد: منطقه آزاد مازندران بهعنوان جدیدترین منطقه آزاد کشور، طی پنج ماه گذشته با استقرار هیئتمدیره آغاز به کار کرده است. محدودههای منفصل منطقه شامل بندر امیرآباد، بندر نوشهر و منطقه ساحلی چپکرود و میرود است که هرکدام نقش ویژهای در توسعه اقتصاد دریا استان دارند.
افقی با اشاره به جایگاه این منطقه در تجارت دریایی کشور افزود: بیش از ۷۰ درصد مبادلات دریایی ایران در دریای خزر از دو بندر واقع در محدوده منطقه آزاد مازندران انجام میشود؛ امری که بیانگر اهمیت راهبردی این منطقه در اقتصاد دریاست. در بندر امیرآباد، برنامهریزی برای توسعه بنادر نسل سوم مشابه بنادر پیشرفته دنیا در دستور کار قرار گرفته تا فرایند واردات مواد اولیه، پردازش کالا و صادرات مجدد بهصورت چرخهای کامل انجام شود.
وی هدف اصلی از ایجاد منطقه آزاد مازندران را توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حوزه خزر و اوراسیا دانست و گفت: در چهار ماه گذشته، روند راهاندازی منطقه با حمایت دبیرخانه و همراهی دستگاههای استانی بهخوبی پیش رفته است. ساختارهای اداری، مالی و بودجهای مستقر شده و فرایند ثبت شرکتها بهصورت هوشمند انجام میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران ادامه داد: هدفگذاری ما ثبت ۵۰ شرکت در سال جاری بود، اما تاکنون بیش از ۴۲۰ درخواست ثبت شرکت در منطقه آزاد مازندران ثبت شده است؛ آماری که نشاندهنده استقبال گسترده سرمایهگذاران از بستر مناسب سرمایهگذاری در این منطقه است.
افقی گفت: در حوزه گمرک نیز با همکاری آقای دکتر عسگری، روز گذشته موفق شدیم دسترسی به سامانه EPL گمرک را بهعنوان سازمان همجوار دریافت کنیم تا بتوانیم تبصره ۲ رویههای مناطق آزاد را در دو بندر مستقر منطقه اجرایی کنیم.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای در محدودههای مختلف منطقه اظهار کرد: در محدوده چپکرود و میرود، فازهای تجارت، گردشگری و فناوری تعریف شده و در بندر نوشهر نیز حلقه مفقوده گردشگری دریایی در دریای خزر مورد برنامهریزی قرار گرفته است. تلاش ما این است که این سه محدوده منفصل را در قالب مثلث توسعه اقتصادی و گردشگری بههم پیوند دهیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران تصریح کرد: شرح خدمات طرح جامع منطقه آزاد مازندران در چهار ماه اخیر تصویب شده و هفته آینده فراخوان انتخاب مشاور طرح جامع در سامانه ستاد منتشر میشود. همچنین با پیگیریهای صورتگرفته، اداره ثبت استان موظف شده اسناد اراضی دولتی را به نام سازمان منطقه آزاد مازندران منتقل کند تا چالش مالکیت زمین برطرف شود.
افقی مهمترین محورهای توسعه منطقه را لجستیکمحور بودن، استقرار صنایع دانشبنیان و صادراتمحور عنوان کرد و گفت: با بهرهگیری از زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری موجود در بنادر امیرآباد و نوشهر، بهویژه در بندر امیرآباد بهعنوان بندر نسل سوم، میتوانیم به قطب دادوستد کالا در خزر تبدیل شویم.
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