صعود مقتدرانه نفت و گاز گچساران به یک شانزدهم نهایی جام حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران عصر شنبه در چارچوب مرحله سوم رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور «یادواره آزادسازی خرمشهر»، موفق به شکست پالایش نفت بندرعباس، با نتیجه ۲ بر صفر شد و به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد.

این دیدار که در ورزشگاه شهدای صنعت نفت گچساران با حضور پرشور خانواده بزرگ نفت و گاز و هواداران وفادار برگزار، شاگردان محمود فکری با تاکتیک دفاعی مستحکم و حملات مؤثر، دو گل ارزشمند به ثمر رساندند.

عملکرد هماهنگ بازیکنان، به ویژه خط دفاعی و دروازه‌بان، مانع از هرگونه تهدید جدی حریف شد و این پیروزی را با اقتدار رقم زد.

این برد ارزشمند، نوید بهبود عملکرد تیم در رقابت‌های لیگ آزادگان «دسته اول» را می‌دهد.

قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم نهایی روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۵ در مرکز ملی فوتبال ایران انجام خواهد شد.