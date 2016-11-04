برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی/ ۱۰ تیم لیگ برتری ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور چهره تیم های صعود کننده به مرحله بعد مشخص شدند. در بین ۱۶ تیم حاضر در لیگ برتر شش تیم حذف شدند و ۱۰ تیم برای رسیدن به عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد.

پرسپولیس سرشناس ترین غایب این مرحله است که در همان دیدار اول برابر قشقایی شیراز تن به شکست داد و از دور مسابقات کنار رفت.

برنامه کامل دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی به شرح زیر است:

* سایپا تهران - نفت مسجدسلیمان

* آلومینیوم اراک - سپاهان اصفهان

* نفت تهران - شهرداری فومن

* استقلال - صبای قم (میزبان این بازی با قرعه‌کشی مشخص می‌شود)

* ذوب‌آهن اصفهان - ماشین‌سازی تبریز

* شهرداری ماهشهر - گسترش‌فولاد تبریز

* فولاد خوزستان - نفت و گاز گچساران

* تراکتورسازی تبریز - برق جدید شیراز