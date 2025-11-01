فرماندار تنگستان: ۱۳ آبان تجلی همبستگی مردم و فرهنگیان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در مراسم گرامی‌داشت یوم‌الله ۱۳ آبان در مدرسه شهید ماشاالله جمالی روستای گورک خورشیدی، ضمن تبریک این روز بزرگ به دانش‌آموزان و فرهنگیان، به تبیین جایگاه تاریخی این مناسبت پرداخت.

فرماندار تنگستان در سخنان خود اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور یکی از مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی است، امام خمینی (ره) در بیانات خود این روز را انقلاب دوم ملت ایران خواندند، چرا که با ایستادگی در برابر استکبار جهانی و دفاع از استقلال کشور، روح جدیدی در انقلاب اسلامی دمیده شد.

وی با بیان اینکه حضور پرشور دانش‌آموزان در مراسم امروز نشان از آگاهی نسل جوان نسبت به ارزش‌های انقلاب و استقلال میهن دارد، ادامه داد: شما آینده‌سازان کشور هستید و حفظ روحیه انقلابی و خودباوری در مسیر پیشرفت ایران اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرماندار در ادامه با اشاره به ساخت مدرسه شهید ماشاالله جمالی، این پروژه را نمونه‌ای از خدمت ملموس و مؤثر به مردم دانست و گفت: ساخت این مدرسه تحولی ارزشمند در زیرساخت‌های آموزشی روستای گورک خورشیدی ایجاد کرده است و بازخورد بسیار خوب مردم و دانش‌آموزان نسبت به این اقدام نشان‌دهنده اثرات مثبت سرمایه‌گذاری در آموزش است.

وی در پایان با قدردانی از خیر مدرسه‌ساز، اداره کل نوسازی مدارس استان، شورا و دهیار روستا گفت: این همکاری‌های صمیمانه و مسئولانه میان مردم و نهادهای دولتی، الگویی زیبا از مشارکت اجتماعی است که باید در سایر نقاط شهرستان نیز تداوم یابد و از همه کسانی که دل در گرو آینده فرزندان این سرزمین دارند صمیمانه تشکر می‌کنم