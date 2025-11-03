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کد مطلب 6643642
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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

افزایش ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس‌ حمل و نقل شهری پایتخت

افزایش ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس‌ حمل و نقل شهری پایتخت

محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران گفت: تعداد اتوبوس‌های شهر از ۱۸۰۰ به حدود ۴۰۰۰ افزایش یافته است.

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