دریافت 7 MB کد مطلب 6643642 https://mehrnews.com/x39v3y ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴ کد مطلب 6643642 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴ افزایش ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس حمل و نقل شهری پایتخت محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران گفت: تعداد اتوبوسهای شهر از ۱۸۰۰ به حدود ۴۰۰۰ افزایش یافته است. کپی شد مطالب مرتبط خدمات رسانی رایگان مترو و مسیر BRT تبریز به مناسبت روز ۱۳ آبان مدت گارانتی خودرو و موتورسیکلت افزایش یافت علت به تاخیر افتادن افتتاح ایستگاه مریم مقدس چیست؟ سخنگوی شهرداری تهران: نقد مسئولان با تقدسزدایی اشتباه گرفته نشود برچسبها شهرداری تهران اتوبوس ناوگان اتوبوسرانی
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