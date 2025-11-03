توصیه رهبر معظم انقلاب به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی

رهبر انقلاب در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی و زینبی توصیه‌ کردند.