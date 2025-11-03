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کد مطلب 6643712
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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

توصیه رهبر معظم انقلاب به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی

توصیه رهبر معظم انقلاب به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی

رهبر انقلاب در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی و زینبی توصیه‌ کردند.

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