دریافت 11 MB کد مطلب 6643712 https://mehrnews.com/x39v4Y ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰ کد مطلب 6643712 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰ توصیه رهبر معظم انقلاب به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی رهبر انقلاب در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی و زینبی توصیه کردند. کپی شد مطالب مرتبط رهبر انقلاب: اختلاف ما با آمریکا ریشه در رفتار او دارد فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانشآموزان و دانشجویان برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبری دیدار مردمی رهبری
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