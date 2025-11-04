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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۸:۰۲

حمله نیروهای واکنش سریع به بیمارستان کودکان در دارفور

حمله نیروهای واکنش سریع به بیمارستان کودکان در دارفور

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از حمله نیروهای واکنش سریع سودان به بیمارستان کودکان دارفور شمالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پزشکان سودان اعلام کردند که پهپاد وابسته به نیروهای واکنش سریع این کشور روز دوشنبه بیمارستان کودکان منطقه کرنوی واقع در ایالت دارفور شمالی را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، در این حمله پهپادی دست کم هفت شهروند سودانی از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست داده و پنج تن دیگر به شدت زخمی شدند.

پزشکان سودانی تاکید کردند که هدف قرار دادن بیمارستان کودکان بیانگر وجهه تروریستی عاملان آن و یک جنایت جنگی تمام عیار به شمار می‌رود. مسئولیت کامل این جنایت بر عهده نیروهای واکنش سریع است. جامعه بین الملل باید سکوت خود را در این خصوص بشکند.

مسئولان دارفور پیشتر اعلام کرده بودند که دست کم ۲ هزار و ۲۰۰ نفر به دست این عناصر در شهر فاشر قربانی شده‌اند.

کد مطلب 6644232

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