میرغضنفری: ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌ طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این روز سه مناسبت بسیار مهم را در خود جای داده است که هر یک از آنها تأثیر عمیقی در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی داشته است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این روز برای ملت ایران یادآور ظلم و بی‌عدالتی است، موضوع قانون کاپیتولاسیون است؛ قانونی که بر اساس آن آمریکا برای خود این حق را قائل شد تا در صورت بروز هرگونه برخورد یا تخلف از سوی اتباعش در خاک ایران، محاکمه و رسیدگی در خاک آمریکا انجام شود.

فرماندار رشت ادامه داد: این قانون در واقع نادیده گرفتن حقوق اولیه ملت‌ها و نشانه‌ای از روحیه سلطه‌طلبی و رفتارهای غیرانسانی آمریکا بود؛ رفتارهایی که امروز نیز در اقصی نقاط جهان با شدت بیشتری ادامه دارد.

میرغضنفری با تأکید بر اینکه ملت ایران هر سال در ۱۳ آبان فرصت را مغتنم می‌شمارد تا ماهیت استکباری آمریکا را محکوم کند، تصریح کرد: دشمنی جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌ها و حاکمیت آمریکا است، نه با مردم این کشور. ملت‌ها تابع تصمیمات حاکمان خود هستند و اعتراضات مردمی اخیر در آمریکا نیز نتیجه تعارض منافع مردم با ساختار حاکمیتی این کشور است.

وی با اشاره به دیگر مناسبت‌های این روز خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان یادآور تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به‌دست دانشجویان پیرو خط امام است؛ حوادثی که تلخی و شیرینی خاصی را برای ملت ایران به همراه دارد و از ارکان مهم استحکام پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

فرماندار رشت در پایان اظهار داشت: حضور پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف در مراسم ۱۳ آبان، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و همراهی ملت با نظام است و بار دیگر به جهانیان نشان خواهد داد که مردم ایران در مسیر آرمان‌های انقلاب و استقلال کشور، هم‌صدا و متحد هستند.