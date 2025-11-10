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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

فرماندار رشت: جشنواره‌های کشاورزی فرصتی برای معرفی برندهای محلی است

فرماندار رشت: جشنواره‌های کشاورزی فرصتی برای معرفی برندهای محلی است

رشت - فرماندار رشت بر ضرورت تداوم و توسعه جشنواره‌های کشاورزی تأکید کرد و گفت: جشنواره‌های کشاورزی فرصتی برای معرفی برندهای محلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری جشنواره کشاورزی شکرانه برداشت برنج و بادام‌زمینی در بخش لشت‌نشا، اظهار کرد: برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها علاوه بر پاسداشت زحمات کشاورزان، زمینه‌ای برای معرفی محصولات و ظرفیت‌های بومی به‌ویژه برندهای محلی فراهم می‌کند و با حضور پرشور مردم، فضایی شاد، فرهنگی و آموزشی پدید می‌آورد.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار این برنامه‌ها افزود: تداوم و گسترش جشنواره‌های کشاورزی به حفظ و تقویت برند محصولات گیلان کمک می‌کند و موجب شکوفایی بخش کشاورزی در مناطق مختلف استان خواهد شد. تحقق این اهداف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم است.

فرماندار شهرستان رشت خاطرنشان کرد: در جشنواره شکرانه برداشت برنج و بادام‌زمینی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و نمایشگاهی پیش‌بینی شده است و غرفه‌هایی برای معرفی محصولات کشاورزی منطقه برپا می‌شود تا بازدیدکنندگان از نزدیک با دستاوردهای محلی و توانمندی کشاورزان آشنا شوند.

میرغضنفری تصریح کرد: برگزاری این رویدادها افزون بر معرفی محصولات بومی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و ترغیب نسل جوان به فعالیت در حوزه کشاورزی دارد و می‌تواند به نوآوری و توسعه صنایع وابسته به این بخش کمک کند.

وی در پایان یادآور شد: جشنواره شکرانه برداشت برنج و بادام‌زمینی روز چهارشنبه ۲۱ آبان در روستای لیچاه بخش لشت‌نشا برگزار می‌شود و آماده میزبانی از مردم و کشاورزان منطقه است.

کد مطلب 6651462

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