به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری جشنواره کشاورزی شکرانه برداشت برنج و بادام‌زمینی در بخش لشت‌نشا، اظهار کرد: برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها علاوه بر پاسداشت زحمات کشاورزان، زمینه‌ای برای معرفی محصولات و ظرفیت‌های بومی به‌ویژه برندهای محلی فراهم می‌کند و با حضور پرشور مردم، فضایی شاد، فرهنگی و آموزشی پدید می‌آورد.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار این برنامه‌ها افزود: تداوم و گسترش جشنواره‌های کشاورزی به حفظ و تقویت برند محصولات گیلان کمک می‌کند و موجب شکوفایی بخش کشاورزی در مناطق مختلف استان خواهد شد. تحقق این اهداف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم است.

فرماندار شهرستان رشت خاطرنشان کرد: در جشنواره شکرانه برداشت برنج و بادام‌زمینی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و نمایشگاهی پیش‌بینی شده است و غرفه‌هایی برای معرفی محصولات کشاورزی منطقه برپا می‌شود تا بازدیدکنندگان از نزدیک با دستاوردهای محلی و توانمندی کشاورزان آشنا شوند.

میرغضنفری تصریح کرد: برگزاری این رویدادها افزون بر معرفی محصولات بومی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و ترغیب نسل جوان به فعالیت در حوزه کشاورزی دارد و می‌تواند به نوآوری و توسعه صنایع وابسته به این بخش کمک کند.

وی در پایان یادآور شد: جشنواره شکرانه برداشت برنج و بادام‌زمینی روز چهارشنبه ۲۱ آبان در روستای لیچاه بخش لشت‌نشا برگزار می‌شود و آماده میزبانی از مردم و کشاورزان منطقه است.