راهپیمایی ۱۳ آبان در ۵۳ نقطه از گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی اشجری در نشست هماهنگی یوم الله ۱۳ آبان که صبح سه شنبه برگزار شد، با بیان اینکه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ساعت ۹ صبح در ۵۳ نقطه از استان آغاز می شود، اظهار کرد: ملت ایران بارها نشان داده اند که در برابر افراد سهل اندیش و خوش باوری که چشم امیدشان به آمریکا است ساکت نخواهند ماند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر واژه «نفوذ» در سخنرانی هایشان افزود： رمز ورود آمریکا در ایران نفوذ است و آرزوی او حرکت و رفتار کسانی است که در برابرش نرمش نشان می دهند و او از طریق همین نرمش سعی در نفوذ در ایران دارد، بنابراین بی اساس نیست که مقام معظم رهبری در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۵۲ بار واژه نفوذ را در سخنان خود به کار برده اند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تلاقی ماه محرم با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بیان کرد： امسال ملت عاشورایی ایران با مشت های گره کرده پاسخ کوبنده ای در ۱۳ آبان به خیال های خوش آمریکا خواهند داد.

وی همچنین اعلام کرد: سخنرانی مراسم یوم الله ۱۳ آبان در رشت توسط حجت الاسلام والمسلمین مصلحی مشاور عالی نماینده ولی فقیه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان شهدای ذهاب رشت انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین اشجری درباره برنامه های روز ۱۳ آبان توضیح داد: شعارهای مرگ بر آمریکای مردم در ۱۳آبان امسال کوبنده تر از سالهای گذشته خواهد بود ودر این روز پرچم آمریکا نیز همچون گذشته به آتش کشیده می شود.