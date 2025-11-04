پیگیری فوری مشکل دانشجویان پیام نور در مجلس و مذاکره با وزیر علوم

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر حل مشکل دانشجویان بین الملل دانشگاه پیام نور گفت: با وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این خصوص صحبت کرده‌ام موضوع قابل حل است، دانشجویان نگران نباشند.

احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکل دانشجویان بین الملل دانشگاه پیام نور گفت: در پی برگزاری جلسه‌ای فوری با حضور مسئولان دانشگاه پیام نور، نمایندگان ذی‌ربط و جمعی از دانشجویان، آخرین وضعیت ابهامات پیش‌آمده در خصوص ضوابط اجرایی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این نشست که به میزبانی فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طرفین به تبادل نظر پیرامون مصوبات اخیر دانشگاه پرداختند، افزود: دانشگاه پیام نور در این جلسه تأکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده به هر حال بر اساس ضوابطی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: دانشجویان می‌توانند در صورت تمایل، مسیر قانونی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: اعضای فراکسیون دانشگاهیان با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم ورود مستقیم نهاد قانون‌گذار تأکید کردند.

وی ادامه داد: این موضوع به دلیل اهمیت محوری آن در جلسه فراکسیون دانشگاهیان به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفت و ما امیدواریم که بتوانیم در اسرع وقت این مسئله را در دستور کار اصلی کمیسیون آموزش مجلس قرار داده و به طور کامل مسئله را طرح و جمع‌بندی کنیم، تصمیم‌گیری نهایی باید به نفع دانشجویان عزیز باشد.

این مقام مسئول افزود: ما باید فوراً بررسی کنیم که چرا پس از دو سال، تازه متوجه این ایرادات شده‌اند.