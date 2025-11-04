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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

پیگیری فوری مشکل دانشجویان پیام نور در مجلس و مذاکره با وزیر علوم

پیگیری فوری مشکل دانشجویان پیام نور در مجلس و مذاکره با وزیر علوم

نمایندگان مجلس مشکل عدم صدور مدرک برای برخی دانشجویان پیام نور را در مذاکره با وزیر علوم قابل حل عنوان کردند.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر حل مشکل دانشجویان بین الملل دانشگاه پیام نور گفت: با وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این خصوص صحبت کرده‌ام موضوع قابل حل است، دانشجویان نگران نباشند.

احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکل دانشجویان بین الملل دانشگاه پیام نور گفت: در پی برگزاری جلسه‌ای فوری با حضور مسئولان دانشگاه پیام نور، نمایندگان ذی‌ربط و جمعی از دانشجویان، آخرین وضعیت ابهامات پیش‌آمده در خصوص ضوابط اجرایی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این نشست که به میزبانی فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طرفین به تبادل نظر پیرامون مصوبات اخیر دانشگاه پرداختند، افزود: دانشگاه پیام نور در این جلسه تأکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده به هر حال بر اساس ضوابطی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: دانشجویان می‌توانند در صورت تمایل، مسیر قانونی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: اعضای فراکسیون دانشگاهیان با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم ورود مستقیم نهاد قانون‌گذار تأکید کردند.

وی ادامه داد: این موضوع به دلیل اهمیت محوری آن در جلسه فراکسیون دانشگاهیان به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفت و ما امیدواریم که بتوانیم در اسرع وقت این مسئله را در دستور کار اصلی کمیسیون آموزش مجلس قرار داده و به طور کامل مسئله را طرح و جمع‌بندی کنیم، تصمیم‌گیری نهایی باید به نفع دانشجویان عزیز باشد.

این مقام مسئول افزود: ما باید فوراً بررسی کنیم که چرا پس از دو سال، تازه متوجه این ایرادات شده‌اند.

کد مطلب 6644492
زهرا سیفی

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    نظرات

    • الیاسی IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      25 5
      پاسخ
      باسلام، حدود ۴۰۰۰نفر از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری دانشگاه بین الملل پیام نور (ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ )بطور قانونی پذیرش شدیم.شهریه پرداخت شده،کلاس و آزمون گذراندیم ودر مقطع ارشد پایان‌نامه دفاع شده اما فارغ التحصیلی صادر نمیگردد و دانشجویان دکتری نیز بلاتکلیف در مرحله ی آزمون جامع و پایان نامه هستند . متاسفانه وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور هیچ پاسخ روشن و شفافی به ما نمیدهند.هیچکس پاسخگوی ما نیست و همه سلب مسئولیت میکنند.لطفا صدای ما باشید.
    • Sami US ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      17 8
      پاسخ
      سلام و ممنون از انعکاس خبر 🙏🏻لطفاً هر چه زودتر مشکل ما را حل کنید. از کار و زندگی افتاده ایم.
    • فاطمه IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      19 7
      پاسخ
      ما چهار هزار دانشجوی ارشد و دکترا پیام نور قشم و کیش علیرغم گذراندن قانونی دوره ی ارشد دانشگاه از دادن مدرک به ما سلب مسولیت میکند لطفا صدای ما باشید
    • Amir_mohammad_mokhtari IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      16 5
      پاسخ
      تشکر از خبرگزاری بابت درج خبر تا آخرین نفس جهت احقاق حقوق تک تک دوستان از پای نخواهیم نشست.
    • محمدرضا علوی IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      15 4
      پاسخ
      سپاسگزارم بابت پیگیری لطفاً با وزیر علوم مصاحبه کنید
    • کاوه IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      12 11
      پاسخ
      ممنون از خبرگزاری مهر بابت پوشش خبر استدعا داریم همچنان پیگیر این موضوع باشید و صدای دانشجویان بی دفاعی باشید که از کمترین حقشون یعنی دریافت مدرک تحصیلی فعلا محرومند
    • فارغ‌التحصیل ارشد قشم PL ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      9 6
      پاسخ
      سلام. با تشکر از پیگیری شما. لطفا ادامه بدید تا احقاق حق ما که فقط صدور مدرک هست
    • احمدی IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      10 1
      پاسخ
      تشکر از خبرنگار محترم و خبرگزاری مهر لطفا از وزارت هم پیگیری کنید ممنون
    • مانیا اسماعیلی IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      11 1
      پاسخ
      سلام ممنونم از پیگیری تون لطفا برای حل مشکل ماها با وزیر مصاحبه ای داشته باشید
    • حسین قربانی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      12 1
      پاسخ
      سلام عرض ادب خواهشن خواهشن به داد ما سریعتربرسید.ممنون
    • رسول IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 1
      پاسخ
      سلام و احترام تشکر ویژه از شما که اینقدر از دانشجویان حمایت میکنید لطفا صدای ما دانشجویان پیام نور بین اللمل باشید ما ۴۰۰۰دانشجو هستیم ورودی ۱۴۰۱ و ۴۰۲ که االان وزارت علوم از صدور مدرک کارشناسی اشد و دکترا جلوگیری کرده
    • مسلم سلیمانی IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      10 1
      پاسخ
      سلام و سپاس فراوان از خبرگزاری مهر بابت پیگیری‌های مستمر و حمایت از دانشجویان، درخواست ما از مجلس شورای اسلامی و وزیر محترم علوم کاملاً روشن و مشخص است: صدور بی‌قید و شرطِ مدارک تحصیلی معتبر و قانونی برای دانشجویانی که تمام مراحل آموزشی، پژوهشی و دفاع از پایان‌نامه را پشت سر گذاشته‌اند. این خواسته، چیزی جز حق مسلم و قانونی دانشجو نیست. ارجاع دانشجویان به دیوان عدالت اداری، تنها به معنای اتلاف بیهوده‌ی زمان و عمر یک‌ساله‌ی آنان است و کمکی به حل اصل مشکل نمی‌کند.
    • احمدی IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      10 1
      پاسخ
      بیشتر از ۱۱ ماهه منتظر صدور مدرکم
    • زهرا احمدیان NL ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 1
      پاسخ
      خدا خیرتون بده فقط خبرگزاری ها کمک مون کردندتو این مسیر ما فقط مدرک مون رو میخوایم
    • سجادی IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      5 1
      پاسخ
      با تشکر فراوان از پیگیری شما در راستای مشکل ما دانشجویان بین الملل پیام نور که هر روز با استرس داریم زندگی می‌کنیم و نمیدونیم عاقبت مون چی میشه
    • عابدلیزدپناهی NL ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      ۳ سال درد رنج و هزینه های بالا تحمل کردیم به امید این مدرک کمک کنید مدرکمون بگیریم
    • محمدامین اشکانیان NL ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      3 1
      پاسخ
      صدای ۴۰۰۰ دانشجوباشید حق ما ضایع شده و ما نیاز به حمایت داریم صدای ما باشید
    • فاطمه رنجبریاان NL ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      4 1
      پاسخ
      ۴۰۰۰ دانشجو رو به بدترین شرایط انداختید او این شرایط بد و اوضاع اقتصادی از بچه زن و زندگی افتادیم تا بتونیم مدرک بگیریم ما کار خلاف نکردیم فقط پرس خوندیم کمک کنید مدرکمون بگیریم توروخدا
    • دانشجو IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 1
      پاسخ
      سلام خیلی ممنون بابت درج خبر. لطفاً با وزارت علوم مصاحبه کنید و صدای ما مظلومان باشید
    • m IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 1
      پاسخ
      ما حمعی از دانشجویان ارشد و دکترا هستیم که با مجوز قانونی و مصاحبه وارد دانشگاه شدیم هزینه دادیم ترم ها رو سپری مردیم ازمون جامع ماذو در مقطع دکترا لغو کردن و دارن با ابروی ما بازی میکنن خواهش میکنم مارو یاری کنید تا بتونیم مدرکمون رو بگیریم
    • احمد IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      4 1
      پاسخ
      با سلام امیدوارم جهت برای حل مشکل این دانشجویان بلاتکلیف یا راهی بیابند یا راهی بسازند
    • علیرضا رخشان IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      9 1
      پاسخ
      امیدوارم دانشگاه پیام نور و وزارت علوم بتوانند راه حل منطقی و قابل قبولی برای حل معضل بلاتکلیفی دانشجویان ارشد و دکتری پیدا کنند...
    • فاطمه FR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      9 0
      پاسخ
      سلام و ادب سپاس از اینکه صدای ما ۴۰۰۰ دانشجوی واحد بین الملل که در حال فرو پاشی روانی هستیم می باشید
    • پرسا IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      انتظار میرود در اسرع وقت به مشکلی که برای دانشجویان بین الملل بوجود آمده رسیدگی شود چرا که اینطور مباحث در شأن و منزلت مسئولین نظام نیست ما دانشجویان با بسیاری از مشکلات هزینه پرداخت کردیم و الان هم نیاز به روند عادی تحصیلی و مدرک دکتری داریم اجازه ندهید بیش از این با عمر و آبرو ما بازی شود
    • زهرا IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      با تشکر ،،لطفا صدای ما باشید در پیگیری حق ضایع شده ما .
    • خاکی نهاد IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      سلام از مسئولین وزارت علوم و دانشگاه پیام نور می خواهیم برای رفع مشکل اقدام فوری کنند. ما دانشجویان وقت و هزینه ی خود را برای ادامه ی تحصیل گذاشته ایم و می خواهیم نتیجه ای که می خواهیم را دریافت کنیم. از وزارت علوم و دانشگاه پیام نور می خواهیم هر چه زودتر مشکل صدور مدرک فارغ التحصیلی را برطرف کنند.
    • Zahra Hashimi ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 0
      پاسخ
      باسلام، حدود ۴۰۰۰نفر از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری دانشگاه بین الملل پیام نور (ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ )بطور قانونی پذیرش شدیم.شهریه پرداخت شده،کلاس و آزمون گذراندیم ودر مقطع ارشد پایان‌نامه دفاع شده اما فارغ التحصیلی صادر نمیگردد و دانشجویان دکتری نیز بلاتکلیف در مرحله ی آزمون جامع و پایان نامه هستند . متاسفانه وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور هیچ پاسخ روشن و شفافی به ما نمیدهند.هیچکس پاسخگوی ما نیست و همه سلب مسئولیت میکنند.لطفا صدای ما باشید.
    • حمید IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      5 0
      پاسخ
      اظهارات دانشگاه پیام نور واقعا وقیحانه است. ۴۰۰۰ دانشجو رو پذیرش کردن بعد از پایان تحصیل شأن گرفتار تخلفات ساختاری گسترده همین دانشگاه شدن؛ حالا مسول میگه برین شکایت کنید.
    • باقری FR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      سلام و ادب بی نهایت ممنون از شما مسوولین خبرگزاری مهر که صدای ما ۴۰۰۰ دانشجوی ارشد و دکتری پیام نور رو به گوش دانشگاه و وزارتخانه رساندید خواهش میکنم صدای ما باشید که با کمک شما بتونیم به حق تحصیل خودمان که برایش سه سال مداوم هزینه و وقت گذاشتیم برسیم. لطفا با وزیر علوم مصاحبه ای داشته باشید با تشکر
    • قریشی IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      لطفا لطفا صدای ما دانشجویان وقت وزمان از دست رفته .مال باخته باشید ما را دریابید مدرکمون واقعا لازممون هست
    • صادق IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      9 0
      پاسخ
      سلام . این خیلی عجیبه که ۴۰۰۰ هزار ارشد و دکتر این کشور رو دچار همچین چالش بزرگی‌کنند. اعتماد به قانون از دست میره . چرا دانشجو برای گرفتن همچین حق شفافی باید اینقدر اذیت بشه. کاش مسولین سریعتر حلش کنند .
    • زینب IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 0
      پاسخ
      لطفا مسئولین هرچه سریعتر پیگیری کنند...این حق ما دانشجویان نیست که بعد دفاع استرس گرفتن مدرک هم داشته باشیم.
    • زهرا شیبانی IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      سلام .واقعا مسولین خودشون بزارن جای من دانشجو ۳ سال عمر و وقت و هزینه مالی کردیم چی ؟مسلوین صدای ما باشند.
    • زهرا دانشجوی دکتری IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      لطفا صدای ما دانشجویان باشید برای رسیدن به حق و مدرکمون 🙏🏻
    • مریم حسنکی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      4 0
      پاسخ
      باسلام، ما چهار هزار نفر ازدانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور واحد بین‌الملل (ورودی ۱۴۰۱ به بعد ) بطور قانونی پذیرش شدیم ، شهریه پرداخت، کلاس و آزمون گذراندیم و پایان‌نامه دفاع کردیم. به دلیل تخلف مدیران اسبق روند صدور مدرک‌مان متوقف شده. خواستار مجازات متخلفان و احقاق حقوق قانونی‌مان از وزارت علوم هستیم. از توجه جنابعالی سپاسگزاریم
    • احمدی IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      3 0
      پاسخ
      چرا ما که همه مراحل گذروندیم یاید بریم دیوان عدالت اداری شکایت کنیم؟
    • دانشجو کارشناسی ارشد IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      سلام و احترام متشکرم از انتشار خبر لطفاً تا رسیدن به حق خود صدای ما باشید 🙏🏻
    • فرامرز IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب بابت انعکاس این خبر لطفا صدای ما باشید که به حق مسلم خودمون که گرفتن مدرک است برسیم 🙏🙏🙏
    • ثریا IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      4 0
      پاسخ
      صدای ۴۰۰۰ دانشجوباشید حق ما ضایع شده و ما نیاز به حمایت داریم صدای ما باشید
    • رستمی IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 0
      پاسخ
      با سلام و سپاس از پیگیری شما
    • پرسا IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      3 0
      پاسخ
      تشکر از خبرگزاری مهر که صدای رسای ما هستید و مشکلات ما رو رسانه ای نمودید
    • زهرا IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      بخدا قسم آبرو اعتبار و آبنده ما به این مدرک وابسته هست
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      سلام،دانشجو هیچ تخلفی نکرده،لطفا زوتر پیگیری کنیدصدای ماباشید،باشرایط بد بااین اوضاع اقتصادی خوندیم که مدرک بگیریم..آخرش بیان بگن مدرکی نیست
    • کبیری DE ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      ما ۴۰۰۰دانشجو قربانی اختلاف وزارت علوم ودانشگاه پیام نور شدیم با از طریق اساتید دانشگاه مصاحبه شدیم ودرسایت دانشگاه ثبت نام کردیم وکلاس ها برگزار شد کتاب ومقاله ارائه دادیم دکتری مرحله آزمون جامع متوقف شد وارشد از پایان نامه هم دفاع کردیم اکنون مدرکی درکار نیست لطفا از آقای وزیر سوال کنید چطور درجریان این ثبت ها نبودند
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      9 0
      پاسخ
      باسلام و تشکر جهت درج خبر، خبر گزاری محترم ما حدود ۴۰۰۰ نفر دانشجوی بلاتکلیف و نگران هستیم و متاسفانه وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور هیچ پاسخ روشن و شفافی به ما نمیدهند.هیچکس پاسخگوی ما نیست و همه سلب مسئولیت میکنند.لطفا صدای ما باشید.
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      سلام و ادب بی نهایت ممنون از شما مسوولین خبرگزاری مهر که صدای ما ۴۰۰۰ دانشجوی ارشد و دکتری پیام نور رو به گوش دانشگاه و وزارتخانه رساندید خواهش میکنم صدای ما باشید که با کمک شما بتونیم به حق تحصیل خودمان که برایش سه سال مداوم هزینه و وقت گذاشتیم برسیم. لطفا با وزیر علوم مصاحبه ای داشته باشید با تشکر
    • اسما IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      3 0
      پاسخ
      سلام و تشکر فراوان از شما بابت پیگیری و کمک به حل مشکل فارغ تحصیلی و صدور مدرک از شما خواهشمند است همچنان درکنار و همراه ما باشید و با مصاحبه با وزیر علوم از ایشان بخواهید که تکلیف ما رو روشن کنن و دستور صدور مدرک را صادر کنن همیشه در پناه خدا سعادتمند و سربلند باشید
    • علرضا DE ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      متاسفم بجای علم و دانش باید دنبال حق اولیه خود باشیم .لطفا پیگیری فرمایید نمایندگان ملت
    • احمد امینی IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      از خبرگزاری خیلی تشکر میکنم
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      5 0
      پاسخ
      با سلام وزیر علوم لطفا در سریعتر زمان ممکن،قبل از اینکه به موقعیت شغلی و اجتماعی دانشجویان آسیب وارد شود؛ مشکل صدور مدرک تحصیلی را رفع کنید.
    • فاطمه IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      لطفا صدای ما دانشجویان پیام نور باشید ما چه گناهی کردیم که نمیخوان به ما مدرک بدن
    • زیبا IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 0
      پاسخ
      در صدور مدرک ما دانشجویان دانشگاه پیام نور قشم و کیش که تمام مراحل قانونی خود رو طی کردیم هر چه فوری اقدام نمایید و ما رو به حقمون برسونی
    • لیلا IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 0
      پاسخ
      ما ۴۰۰۰ هزار دانشجوی پیام نور بین الملل در انتظار صدور مدرک هستیم. لطفا صدای ما باشید
    • ارشان IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      باسلام، حدود ۴۰۰۰نفر از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری دانشگاه بین الملل پیام نور (ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ )بطور قانونی پذیرش شدیم.شهریه پرداخت شده،کلاس و آزمون گذراندیم ودر مقطع ارشد پایان‌نامه دفاع شده اما فارغ التحصیلی صادر نمیگردد و دانشجویان دکتری نیز بلاتکلیف در مرحله ی آزمون جامع و پایان نامه هستند . متاسفانه وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور هیچ پاسخ روشن و شفافی به ما نمیدهند.هیچکس پاسخگوی ما نیست و همه سلب مسئولیت میکنند.لطفا صدای ما باشید.
    • محمد بحر IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      4 0
      پاسخ
      سپاس از خبرگزاری مهر برای اعلام و پیگیری خبر بلاتکلیفی بیش از یکسال دانشجویان ارشد و دکتری پیام نور، لطفا در کنار ما پیگیر مطالبات این دانشجویان و خانواده های اونها باشید،
    • کبیری DE ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      ممنون صدای ما باشید ۴۰۰۰دانشجو قربانی شدیم پول وقت عمر ما رفته کسی پاسخگو نیست 😔😔😔
    • روستایی IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 0
      پاسخ
      سلام و ادب سپاس از شما خبرگزاری محترم لطفا صدای ما ۴۰۰۰ دانشجوی ارشد و دکتری بین الملل پیام نور باشید .لطفا وزیر علوم رو دعوت به مصاحبه کنید تا مشکل ما رو حل کنن سپاسگزارم
    • معصومه علی پور IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      7 0
      پاسخ
      ما چهار هزار دانشجوی ارشد و دکترا پیام نور قشم و کیش علیرغم گذراندن قانونی دوره ی ارشد دانشگاه از دادن مدرک به ما سلب مسولیت میکند لطفا صدای ما باشید
    • اسما IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      با سلام و احترام و تشکر از شما در انتشار خبر و کمک به حل مشکل ما دانشجویان بین الملل ما دانشجویان بدون علم به مشکل و تخلف دانشگاه پیام نور ثبت نام کردیم و کلی وقت وعمر و هزینه در این راه صرف کردیم به امید اینکه از مزایای مادی و معنوی این مدرک استفاده ببریم ولی اکنون استرس بیشتری رو باید به خاطر بلاتکلیفی مان تحمل کنیم و آینده ای مامشخص ما بیش از این نه وقت داریم که صرف پیگیری کنیم و نه توان و نه هزینه چرا ما که کاملا بی گناه بودیم به این مشکل گرفتار شدیم و اکنون باید به دیوان عدالت شکایت کنیم
    • سجادی IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      خیلی ممنون از پیگیری مشکل ۴۰۰۰ دانشجوی قربانی.من شهریه هامو به سختی جور میکردم حتی بارها قرض کردم به امیدی که ارتقا پیدا کنم ولی الان حس میکنم تو چاه تاریکی افتادم که هیچ امیدی ندارم😭😭
    • نینا IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      7 0
      پاسخ
      سلام‌ و‌ ممنون از مهرتان به خاطر بازتاب خبر مِهر یعنی خورشید پرنور که گرمی می بخشد و حیات و روشنی، مِهر یعنی لطف بیکران... مهرنیوز یعنی خبرگزاری طرفدار حق و عدالت... مهرتان مستدام و ایام به کام 🙏🏻🌹.
    • IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      لطفا دانشگاه پیام را ببندید. بسیار قانون گریز شده است.
    • فخرالدین IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      ما از حقمون نمیگذریم
    • حوت IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      سلام لطفاً از حقوق دانشجویان دفاع کنید
    • ملبحه ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      به وضعیت دانشجو یان پیام نور باید به سرعت رسیدگی بشه چون بسیاری براشون مشکلات کاری به وجود اومده
    • راحیل شمسایی EE ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      از سال ۱۴۰۱ دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور شدم و الان بعد از سه سال نه خبری از امتحان جامع هست و نه خبری از مدرک... خواهشمندیم این موضوع و پیگیری کنید.
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      عرض سلام و ادب بی نهایت ممنون از شما مسوولین خبرگزاری محترم که صدای ما ۴۰۰۰ دانشجوی ارشد و دکتری پیام نور رو به گوش دانشگاه و وزارتخانه رساندید خواهش میکنم صدای ما باشید که با کمک شما بتونیم به حق تحصیل خودمان که برایش سه سال مداوم هزینه و وقت گذاشتیم برسیم. لطفا با وزیر علوم مصاحبه ای داشته باشید با تشکر
    • معصومه IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      باسلام، حدود ۴۰۰۰نفر از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری دانشگاه بین الملل پیام نور (ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ )بطور قانونی پذیرش شدیم.شهریه پرداخت شده،کلاس و آزمون گذراندیم ودر مقطع ارشد پایان‌نامه دفاع شده اما فارغ التحصیلی صادر نمیگردد و دانشجویان دکتری نیز بلاتکلیف در مرحله ی آزمون جامع و پایان نامه هستند . متاسفانه وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور هیچ پاسخ روشن و شفافی به ما نمیدهند.هیچکس پاسخگوی ما نیست و همه سلب مسئولیت میکنند.لطفا صدای ما باشید.
    • پروانه IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      باسلام و عرض ادب حدود  ۴۰۰۰نفر از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری دانشگاه بین الملل پیام نور (ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ )بطور  قانونی پذیرش شدیم.شهریه های گزاف پرداخت شده،کلاس و آزمون گذراندیم ودر مقطع ارشد پایان‌نامه دفاع شده اما مدرک فارغ التحصیلی صادر نمیگردد و دانشجویان دکتری نیز بلاتکلیف در مرحله ی آزمون جامع و پایان نامه هستند. لطفا صدای ما باشید.
    • عاطفه IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      معطلی های چند ماهه دانشگاه برای هر امضا بس نبود حالا باید بدوییم دنبال مدرک خواهشن سریعتر رسیدگی کنید
    • رسول IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      باسلام، حدود ۴۰۰۰نفر از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری دانشگاه بین الملل پیام نور (ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ )بطور قانونی پذیرش شدیم.شهریه پرداخت شده،کلاس و آزمون گذراندیم ودر مقطع ارشد پایان‌نامه دفاع شده اما فارغ التحصیلی صادر نمیگردد و دانشجویان دکتری نیز بلاتکلیف در مرحله ی آزمون جامع و پایان نامه هستند . متاسفانه وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور هیچ پاسخ روشن و شفافی به ما نمیدهند.هیچکس پاسخگوی ما نیست و همه سلب مسئولیت میکنند.لطفا صدای ما باشید.
    • ستران IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      سلام و ممنون به خاطر بازتاب خبر، خداوندا شاهد باش...که برای گرفتن حقمان اشک ریزان به این درو آن در زدیم 😢.
    • ناشناس DE ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      7 0
      پاسخ
      ما. از مجلس درخواست داریم که مشکل مارو حل کنن و ما به دیوان مراجعه نکنیم که کاری سخت طولانی است به اندازه ی کافی از لحاظ زمانی عقب افتاده ایم لطفا با وزیر علوم مصاحبه کنید چرا که ایشون در روز ۱۲ابان هم در نشست در مجلس حضور پیدا نکردند و حتی نماینده ای هم نفرستادن علی رغم آنکه از سوی مجلس دعوت شده و خواهان پاسخگویی و حل مشکل ۴۰۰۰ دانشجوی ارشد و دکترا دانشگاه پیام نور بین‌الملل بودند
    • قاسمی IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      هدف ما آموزش بود نه از دست رفتن مال و روان مون 😢
    • سپیده IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      5 0
      پاسخ
      ما ۴۰۰۰ دانشجوی دانشگاه بین الملل پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۴۰۱ و ۴۰۲ همچنان بلاتکلیف هستیم و خواهان برگزاری آزمون جامع و شروع مراحل پایان نامه و صدور مدرک ارشد خود هستیم. خواهشمندیم صدای ما باشید.
    • رسول IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      ما دانشجویان ورودی ۴۰۱ و ۴۰۲ دانشگاه پیام نور بین المل ارشد و دکتری ۴۰۰۰ دانشجو هستیم که وزارت علوم جلوی صدور مدرک را گرفته لطفا صدای ما باشید
    • IT ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      1 0
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      لطفا پیگیر مسئله ما ۴۰۰۰ نفر دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور واحد بین الملل باشید ما درس خواندیم و هزینه پرداخت کردیم کسب و کار و شغل و اعتبار ما به این مدرک بستگی دارد
    • دانشجو ارشد بیگناه IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      سپاس سپاس سپاس از خبرگزاری مهر و خبرنگاران محترم🙏🏻 ما درس خوندیم امتحان دادیم شهریه دادیم پایان نامه دکتری رو در سایت رسمی دانشگاه پیام نور با داورهای انتخابی توسط دانشگاه دفاع کردیم، همه چیز قانونی می امد، اما بررسی ظرفیت اصلا برای ما قابل چک کردن نبود،تحصیل مون رو با خاطره ایی رنج اور و ناامیدکننده تخریب کردند،خدا همه رو هدایت کنه تا افرادی که در خودخواهی و منفعت خود هستند تغییر روش بدند، در این راه خبرنگاران بسیار کمک کننده هستند، ممنون برای پوشش و پیگیری حق طلبانه ما دانشجویان ارشد و دکتری
    • زهرا IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      لطفا به مشکل ما دانشجویان ارشد و دکترای دانشگاه پیام نور رسیدگی کنید..دو سال وقت و هزینه کردیم،انصاف نیست در پایان کار هیچ و پوچ بشه
    • محمد فتحی DE ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      با سلام و تشکر از رسانه محترم آن شالله پیگیریها تا حصول نتیجه ادامه یابد
    • Amir_mohammad_mokhtari IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      بلاتکلیفی تا کی؟ وزیر محترم تکلیف ما رو مشخص کن مگه گناه کردیم درس خوندیم
    • زهرا IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      سلام مسئولین دانشگاه هر چه زودتر تکلیف ۴۰۰۰ دانشجو رو مشخص کنین بدترین حالت بلاتکلیفی هست ؟؟؟؟
    • مریم IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      بعد سالها تلاش و وقت و هزینه ما مدرکمون رو میخواهیم
    • منصوره معتمدی IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      لطفا مدارک تحصیلی مارا صادر کنید
    • زهره اسدیان IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      ما دو هزار نفر دانشجوی بین الملل خارج از کشور پیام نور را از نگرانی برهانید
    • هما DE ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      لطفا صدای ما باشید سپاس از همکاریتون ما دانشجویان قربانی هستیم چرا مشکل ما باید از طریق دیوان حل شود جناب وزیر لطفا حمایت کنید ما به کدامین گناه داریم مجازات میشویم
    • هما DE ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      ما چهار هزار دانشجو ارشد و دکترا پیام نور بین‌الملل همچنان بلاتکلیف ماندیم لطفا صدای ما باشید
    • زهرا IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
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      ما چهار هزار دانشجوی ارشد و دکترا پیام نور قشم و کیش علیرغم گذراندن قانونی دوره ی ارشد دانشگاه از دادن مدرک به ما سلب مسولیت میکند لطفا صدای ما باشید
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
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      خواهشن به داد ما برسید.ممنون میشیم

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