وزیر علوم: مشروعیت قانون به عقلانی بودن آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست کارگروه‌های مشورتی حقوقی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جمع در صورت اثربخشی، تداوم پیدا خواهد کرد. امیدوارم گرفتار تحقیقات صرف نشویم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه شریعت خردستیز نیست، گفت: مشروعیت قانون زمانی تحقق می‌یابد که عقلانی، علمی، کارآمد و مبتنی بر وجدان و حقوق طبیعی انسان باشد. قانونی که با عقلانیت اجتماعی همراه باشد، حتی در خلوت نیز رعایت می‌شود و با کمترین نقض و هنجارشکنی مواجه خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد: عقلانیت قانون یعنی اینکه قانون مبتنی بر شواهد باشد؛ علمی و کارآمد باشد. موافق با وجدان عمومی و اخلاقی باشد، مبتنی بر کرامت و عدالت انسانی و برمبنای حقوق طبیعی، بدیهی و بنیادین انسان باشد.

سیمایی همچنین خاطرنشان کرد: مشروعیت قانون به عقلانیت آن است. شرع عقل‌ستیز و خردگریز نیست و اگر قانونی عقلانی باشد و با مؤلفه‌های مذکور، فرایند شکلی خود را نیز طی کند، آنگاه قابلیت اجرایی و اجتماعی بالایی خواهد داشت. در چنین شرایطی نیاز به مداخله امنیتی نخواهد بود، قانون‌شکنی کاهش می‌یابد و مردم فاصله‌ای میان خود و قانون احساس نخواهند کرد.