به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و هفتمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران روز چهارشنبه، ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. در این مرحله، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل تمام، نیم و ربع سکه بدون بسته‌بندی عرضه خواهند شد.

براساس اطلاعیه رسمی مرکز مبادله، حداکثر خرید برای هر متقاضی پنج قطعه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در یک‌سال گذشته، ۲۰ قطعه تعیین شده است. تمامی اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال امکان شرکت در این حراج را دارند و شرکت در دوره‌های پیشین مانعی برای حضور در این مرحله نخواهد بود.

متقاضیان باید برای ثبت‌نام و واریز وجه شرکت در حراج، در روز سه‌شنبه ۱۳ آبان، از ساعت ۸ تا ۲۳ به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. فرایند حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت–زمان انجام می‌شود؛ جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۴ آبان آغاز و نتایج آن ساعت ۱۶ همان روز اعلام خواهد شد.

مانده وجوه کاربران تا ۴۸ ساعت کاری پس از پایان حراج به حساب بانکی آنان بازگردانده می‌شود. کارمزد معامله ۰٫۱ درصد ارزش معامله تعیین شده و هزینه تحویل هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان است. متقاضیان می‌توانند هنگام ثبت سفارش، نزدیک‌ترین شعبه بانک ملی ایران را برای دریافت فیزیکی سکه انتخاب کنند و نیازی به داشتن حساب در همان شعبه نیست.

تحویل سکه بدون هزینه انبارداری از ۲۶ آبان تا ۵ آذرماه انجام می‌شود. مراجعه‌کنندگان پس از این تاریخ، یعنی از ۸ تا ۱۶ آذرماه، ملزم به پرداخت هزینه انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومان برای هر سکه خواهند بود. در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین‌شده، معامله فسخ شده و پس از کسر کارمزد و هزینه‌های عملیاتی، وجه به کیف پول شخص عودت داده می‌شود. همچنین خریدار به مدت ۱۸۰ روز از ثبت هرگونه سفارش جدید در سامانه منع خواهد شد.

مرکز مبادله همچنین اعلام کرده است که متقاضیان می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز و طی هفت روز هفته از طریق سامانه market.ice.ir نسبت به ثبت‌نام و احراز هویت برای شرکت در حراج‌های آتی اقدام کنند.