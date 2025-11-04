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کد مطلب 6644691
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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

ماجرای خودسوزی عضو گروهک تروریستی منافقین

ماجرای خودسوزی عضو گروهک تروریستی منافقین

روایت یکی از اعضای جداشده گروهک تروریستی منافقین از وضعیت اسفناک افراد در کمپ این گروهک را مشاهده می‌کنید.

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