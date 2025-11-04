دریافت 3 MB کد مطلب 6644691 https://mehrnews.com/x39vtX ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱ کد مطلب 6644691 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱ ماجرای خودسوزی عضو گروهک تروریستی منافقین روایت یکی از اعضای جداشده گروهک تروریستی منافقین از وضعیت اسفناک افراد در کمپ این گروهک را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ۱۳ آبان؛ نماد افشای جاسوسی، مقاومت و عدالت در برابر استکبار جهانی نفوذی خاموش در روزهای آبان ۱۳۵۸ چهلودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین آغاز شد برچسبها گروهک منافقین گروهک تروریستی منافقین دادگاه منافقین
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