سنایی راد: تاریخ مداخلات آمریکا در ایران سراسر جنایت و خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی‌راد، ظهر سه‌شنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان قزوین با بیان اینکه تاریخ حضور آمریکا در ایران با شقاوت و خیانت آمیخته است، تاکید کرد: ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار و صیانت از عزت ملی است.

سنایی‌راد با اشاره به لایحه کاپیتولاسیون و اعتراض قاطع امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ گفت: طبق این لایحه اگر یک آمریکایی در ایران مرتکب تخلف می‌شد دستگاه قضائی کشور اجازه پیگیری نداشت و باید او را به آمریکایی‌ها تحویل می‌دادند اما امام در برابر این روحیه استکباری ایستاد و همین ایستادگی موجب تبعید ایشان شد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان ۵۷ افزود: دانش‌آموزان چه در حماسه‌های انقلاب و چه در رقابت‌های علمی و فرهنگی امروز، نقش‌آفرین‌ترین قشر جامعه هستند و الگوهایی چون شهید فهمیده برای آنان چراغ راه است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام اظهار کرد: سفارت آمریکا در ایران به لانه جاسوسی تبدیل شده بود و دانشجویان با اقدام شجاعانه خود، چهره حقیقی آمریکا را آشکار کردند و به جهانیان آموختند که می‌توان در برابر قدرت پوشالی آمریکا ایستاد.

سنایی‌راد با تأکید بر اینکه اعتیاد آمریکا به جنایت از گذشته تا امروز ادامه دارد، افزود: آمریکا شریک جنایات علیه ملت ایران در دوران رژیم پهلوی، دخالت نظامی در طبس، تحریک صدام در جنگ تحمیلی، حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، نقش‌آفرینی در کودتای نقاب و شکل‌گیری ساواک بوده است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا اضافه کرد: جنایات آمریکا پیش از انقلاب به کودتای ۲۸ مرداد و پس از انقلاب تا جنگ تحمیلی و اقدامات ضدامنیتی ادامه داشته است.

وی افزود: حتی امروز نیز اگر پرچم آمریکا در کشورهای مختلف به آتش کشیده شود، مردم اروپا و ملت‌های مظلوم منطقه به‌طور طبیعی از این اقدام حمایت می‌کنند زیرا آمریکا در یمن، غزه و سایر نقاط جهان شریک اصلی جنایت است.

سنایی‌راد با اشاره به دخالت‌های آمریکا در سایر کشورها گفت: آمریکایی‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گویند فقط در آمریکا کودتا نمی‌شود؛ چون سفارت آمریکا در آنجا نیست و این یعنی هر جا سفارت داشته‌اند، زمینه‌سازی برای کودتا فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: تصور برخی مبنی بر اینکه اگر لانه جاسوسی تسخیر نمی‌شد، آمریکا علیه ایران اقدام نمی‌کرد با مراجعه به تاریخ رد می‌شود زیرا پیش از آن نیز در امور داخلی ایران مداخله و حتی برای کودتا برنامه‌ریزی کرده بود.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای عزت ملی اظهار کرد: پیش از انقلاب ایران به ژاندارم منطقه برای تأمین امنیت غرب تبدیل شده بود و آبروی کشور در میان ملت‌های اسلامی آسیب دیده بود اما امام بزرگوار با انقلاب اسلامی به این ملت عزت داد و نشان داد که برای مقابله با ظلم جهانی باید قوی شد.

او با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: در جنگ تحمیلی آموختیم که باید روی پای خود بایستیم به همین دلیل به توانمندی دفاعی و ساخت موشک روی آوردیم.

وی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و برخی اعضای ناتو نتوانستند به اهدافشان برسند و شکست خوردند.

سنایی‌راد افزود: اگر در گذشته این اقتدار وجود داشت بخش زیادی از خاک ایران در دوره‌های تاریخی از دست نمی‌رفت؛ امروز اما نه در دفاع مقدس و نه در جنگ ۱۲ روزه هیچ وجبی از خاک ایران واگذار نشد و دشمن نتوانست حتی به یک هدف خود برسد.

وی با اشاره به سابقه رفتاری دولت آمریکا و شخصیت‌هایی همچون ترامپ گفت: ترامپ حتی متحدان خود را تحقیر می‌کرد و در برابر آنان تکبر نشان می‌داد ما ملت ایران اما اجازه هیچ‌گونه تحقیر را به کسی نمی‌دهد.

سردار سنایی‌راد در پایان با تأکید بر اینکه مقاومت، تنها راه حفظ عزت ملت ایران است، بیان کرد: ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه است و ما برای حفظ عزت و استقلال خود آماده هزینه دادن هستیم و این مسیر را با الهام از امام، شهدا و رزمندگان ادامه خواهیم داد.