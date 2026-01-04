حسن رحیمی‌روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجمعات اخیر مردمی اظهار کرد: اعتراض به مسائل اقتصادی و معیشتی موضوعی داخلی است و هیچ ارتباطی به ترامپ یا دولت آمریکا ندارد؛ ازاین‌رو مواضع و مداخلات رئیس‌جمهور آمریکا نابجا و محکوم به شکست است.

وی با تصریح اینکه اغتشاشات اخیر از زوایای مختلف قابل بررسی است، افزود: اصولاً ذات نظام سلطه‌گر آمریکا و به‌طور کلی جهان سلطه، دخالت در امور داخلی کشورهاست و این مسئله برخلاف مفاد صریح منشور ملل متحد است که دخالت در امور سایر کشورها را ممنوع اعلام کرده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با وجود شعارهای ظاهراً بشردوستانه، دولت آمریکا طی یک قرن گذشته به‌صورت لفظی و عملی از هیچ‌گونه مداخله‌ای در امور کشورهای مختلف دریغ نکرده و همواره با بهانه‌هایی نظیر حقوق بشر، مبارزه با مواد مخدر و عناوین مشابه، این دخالت‌ها را توجیه کرده است.

رحیمی‌روشن با اشاره به ساختار نظامی آمریکا در جهان گفت: آمریکا جهان را به مناطق مختلف تقسیم کرده و با ایجاد فرماندهی‌هایی نظیر «آفریکام» برای آفریقا، «سنتکام» برای غرب آسیا و خاورمیانه، «فرماندهی اروپایی» برای اروپا و «ایندوپاسفیک» برای آسیا و اقیانوس آرام، عملاً دخالت نظامی در مناطق مختلف جهان را سازمان‌دهی کرده است.

وی تأکید کرد: این نیروها افزون بر ارتش دفاعی آمریکا هستند و مأموریت اصلی آن‌ها تجاوز، زورگویی و نقض حاکمیت کشورهایی است که همسو با سیاست‌های آمریکا نیستند. به‌عنوان نمونه، فرماندهی مرکزی آمریکا نماد آشکار دخالت این کشور در امور منطقه خاورمیانه است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با مقایسه رؤسای جمهور پیشین آمریکا با ترامپ گفت: رؤسای جمهور قبلی آمریکا مداخلات خود را پشت شعارهای به‌ظاهر اخلاقی پنهان می‌کردند، اما ترامپ چهره واقعی و بی‌نقاب آمریکا را آشکار کرد و بدون پرده، مواضع سلطه‌جویانه این کشور را بیان می‌کند.

رحیمی‌روشن افزود: ترامپ حتی متحدان خود را نیز با تعابیر تحقیرآمیز توصیف می‌کند؛ از جمله زمانی که عربستان را «گاو شیرده» آمریکا نامید و صراحتاً اعلام کرد که این کشور هر خواسته‌ای از عربستان داشته باشد، بی‌چون‌وچرا انجام می‌شود.

وی تهدیدها و مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران را ناشی از ناآگاهی از ملت ایران دانست و گفت: تجربه تاریخی چند هزار ساله ایران نشان می‌دهد که ملت ایران هرگز سلطه بیگانه را نپذیرفته است؛ هرچند در مقاطعی متحمل سختی و حتی شکست شده، اما در نهایت دشمنان را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاریخ ایران تصریح کرد: از اشغال یونانیان پیش از اسلام تا هجوم مغولان و دخالت‌های روسیه و انگلستان در قرن نوزدهم، ملت ایران همواره با وجود فراز و نشیب‌ها، سرافراز باقی مانده و امروز اثری از اشغالگران در خاطره تاریخی مردم دیده نمی‌شود.

رحیمی‌روشن انقلاب اسلامی را دژ مستحکم ایران در برابر سلطه‌گران دانست و گفت: انقلاب اسلامی با گفتن «نه» به سلطه جهانی و همچنین با هشت سال دفاع مقدس، نشان داد که ملت ایران مستقل است و تصمیم خود را بدون تبعیت از قدرت‌های جهانی اتخاذ می‌کند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر انقلاب به‌روشنی تأکید کردند که اگر آمریکا دل به عناصر پادو در داخل کشور خوش کند، باید بداند که وطن‌فروشان زیر پای ملت ایران له خواهند شد.

دانشیار دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور انکارناپذیر است، افزود: ناترازی‌ها و نابرابری‌های اقتصادی ریشه در ضعف مدیریت داخلی دارد و این مسائل باید در داخل کشور و به‌صورت ساختاری حل‌وفصل شود.

وی تأکید کرد: اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی جدی است و این امر تنها در صورتی موفق خواهد بود که مدیران توانمند، صادق و مورد اعتماد مردم در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گیرند، چراکه بدون اقناع افکار عمومی، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.

رحیمی‌روشن با انتقاد از شیوه توزیع یارانه‌ها گفت: سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه انرژی به‌صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شود، اما چون این یارانه‌ها بر اساس میزان مصرف توزیع می‌شود، اقشار برخوردار سهم بیشتری می‌برند و عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود.

وی افزود: پرداخت یارانه به‌ازای هر نفر و بر اساس کد ملی می‌تواند گام مؤثری در تحقق عدالت باشد، درحالی‌که شیوه کنونی باعث تداوم نابرابری و نارضایتی اجتماعی شده است.

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه مشکلات، مردم ایران از بینش سیاسی بالایی برخوردارند و به‌خوبی می‌دانند دخالت بیگانگان چه پیامدهایی دارد؛ تجربه کشورهایی مانند لیبی، عراق و افغانستان گواه آن است که هر جا آمریکا وارد شده، جز ویرانی، کشتار و تجزیه، دستاوردی به همراه نداشته است.