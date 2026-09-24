دشمن در محاسبات خود درباره روحیه مقاومت ملت ایران دچار خطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی‌راد عصر پنجشنبه در بیست‌وهشتمین یادواره ۵۷ شهید منطقه شمال پل تجن ساری، یادبود رهبر شهید انقلاب، شهدای جنگ‌های اخیر و ۱۶۸ شهید میناب که در جوار یادمان هشت شهید گمنام موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران برگزار شد، اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، دشمن برای مدت ۱۷ روز به صورت مستمر عملیات‌های محدود در جنوب انجام داد و حتی پل‌ها و مراکز پشتیبانی را هدف قرار داد تا این پیام را منتقل کند که مناطق جنوبی از مرکز کشور جدا شده‌اند.

وی افزود: هدف دیگر دشمن، تأثیرگذاری بر روحیه مردم به عنوان پشتیبان رزمندگان و ایجاد تزلزل در روحیه نیروهای حاضر در میدان بود، اما این محاسبه محقق نشد و مردم و بسیجیان در مناطق جنوبی با وجود امکانات محدود، با شجاعت و روحیه‌ای مثال‌زدنی در برابر حملات ایستادگی کردند.

سردار سنایی‌راد با اشاره به حملات مکرر به برخی پایگاه‌های کشور گفت: در مواردی یک پایگاه چندین بار با بمباران و موشک‌باران سنگین هدف قرار گرفت، اما رزمندگان همان منطقه به وظیفه خود ادامه دادند و حتی از همان محل به سمت دشمن شلیک کردند.

وی ریشه این ایستادگی را باور به جهاد و شهادت دانست و گفت: آنچه موجب می‌شود رزمنده از مرگ نترسد، نوع نگاه او به شهادت است؛ مرگی که در فرهنگ دینی، حیات ابدی و ماندگار را به همراه دارد.

سردار سنایی‌راد با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن ادامه داد: برخی تصور می‌کردند تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیشترین اثر را بر رزمندگان و جامعه ایران خواهد داشت، اما این فشارها نتوانست اراده ملت را درهم بشکند.

وی با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره تحریم و تغییر نظام جمهوری اسلامی گفت: حتی در اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز موضوع فشارهای به اصطلاح منزوی‌کننده و خردکننده و در نهایت تغییر نظام مطرح شده بود، اما این نگاه، شناخت دقیقی از جامعه ایران و ریشه‌های فرهنگی مقاومت آن ندارد.

جنگ روایت‌ها؛ میدان تازه تقابل با دشمن

سردار سنایی‌راد با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور اظهار کرد: سخنان رئیس‌جمهور در دفاع از مقاومت و تشریح منطق ایستادگی ملت ایران قابل توجه بود؛ زیرا در آن، رفتار آمریکا و منطق مقاومت مورد توجه قرار گرفت و این نکته مطرح شد که تهدید ملت ایران الزاماً موجب عقب‌نشینی نمی‌شود، بلکه می‌تواند مقاومت را تقویت کند.

وی با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا پرچمدار فرهنگ جهاد و شهادت هستند، افزود: تربیت این خانواده‌ها موجب شده فرزندان آنان در شرایط سخت و با وجود تهدید برای جان خود، در میدان بایستند و به نمادهای افتخار یک ملت تبدیل شوند.

سردار سنایی‌راد با اشاره به تأثیر شهادت بر جامعه گفت: گاهی حضور پیکر یک شهید هم‌محلی در میان مردم، تحولی درونی ایجاد می‌کند و موجب می‌شود جوانانی که مانند دیگر جوانان جامعه زندگی عادی خود را دنبال می‌کردند، با مشاهده ایثار و شهادت، انگیزه‌ای تازه برای دفاع و مسئولیت‌پذیری پیدا کنند.

وی با اشاره به شهادت امام خمینی در جنگ اخیر و کودکان مظلوم میناب تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با ترور و شهادت چهره‌ها و مردم بی‌گناه می‌تواند فضای رعب و وحشت ایجاد کرده و کشور را زمین‌گیر کند، اما نتیجه متفاوت بود و جامعه به سمت خونخواهی و مطالبه حق شهدا حرکت کرد.

سردار سنایی‌راد، رسانه و نحوه روایت وقایع جنگ را یکی از عرصه‌های مهم تقابل با دشمن دانست و گفت: زمانی در جنگ، قدرت آتش و سلاح تعیین‌کننده بود، اما امروز روایت جنگ نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر دشمن بتواند روایت جنگ را در اختیار بگیرد، تلاش می‌کند شکست یا ناکامی خود را به شکل دیگری برای افکار عمومی ارائه کند.

وی با اشاره به اصطلاح «قمپز» و پیشینه آن در جنگ‌های گذشته اظهار کرد: در دوره جنگ‌های ایران و عثمانی، از شلیک توپ خالی برای ایجاد رعب در طرف مقابل استفاده می‌شد و از همین‌جا تعبیر قمپز شکل گرفت؛ امروز نیز برخی ادعاهای بزرگ و فاقد پشتوانه واقعی می‌تواند در چارچوب جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

سردار سنایی‌راد ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن تلاش داشت روایت خود را بر تحولات مسلط کند و خود را پیروز میدان نشان دهد، اما این هدف محقق نشد. از این رو، روایتگری صحیح جنگ و حضور چهره‌هایی که توانایی تبیین واقعیت‌ها را دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به نقش شهید علی لاریجانی در عرصه دیپلماسی و رسانه گفت: لاریجانی در سفر به لبنان در شرایطی که برخی جریان‌ها تلاش می‌کردند مشکلات اقتصادی این کشور را به حزب‌الله و ایران نسبت دهند، بر این موضوع تأکید کرد که ایران به دنبال مداخله نیست، بلکه هدفش کمک به مردم لبنان و حمایت از عزت و استقلال آنهاست.

سردار سنایی‌راد همچنین با اشاره به نقش شخصیت‌هایی مانند محسن رضایی در شرایط حساس کشور اظهار کرد: حضور چهره‌هایی که سابقه دفاع مقدس دارند در رسانه و در مقاطع حساس می‌تواند به جامعه آرامش بدهد و هر میزان که آرامش مردم افزایش یابد، از قدرت روانی دشمن نیز کاسته خواهد شد.

فرهنگ مقاومت از ایران فراتر رفته است

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های شبانه طی ماه‌های اخیر گفت: دشمن انتظار داشت جریان‌های مخالف نظام پس از آغاز جنگ وارد خیابان شوند و اعتراضات داخلی را به جنگ داخلی تبدیل کنند، اما چنین اتفاقی رخ نداد.

سردار سنایی‌راد افزود: مردم در ماه‌های گذشته با وجود سرمای هوا، گرما و حتی تهدیدهای ناشی از جنگ، در صحنه حضور داشتند و این ایستادگی به جامعه کرامت می‌بخشد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی گفت: ملت ایران به واسطه انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با فرهنگ جهاد و شهادت آشنا شد و این فرهنگ در سال‌های جنگ تمرین و تثبیت شد.

سردار سنایی‌راد با اشاره به شهید چمران گفت: شهید چمران در میدان نبرد بی‌پروا بود و حتی از این بیم داشت که جنگ پایان یابد و او فرصت حضور در جبهه حق را از دست بدهد. چنین نگاهی نشان‌دهنده جایگاه شهادت در فرهنگ جهاد است.

وی همچنین به خاطرات دوران دفاع مقدس و کتاب «دا» اشاره کرد و گفت: خاطرات سیده‌زهرا حسینی از روزهای آغاز جنگ و مقاومت مردم خرمشهر نشان می‌دهد که انسان می‌تواند در برابر باطل با تمام توان بایستد، مشروط بر اینکه ترس بر او غلبه نکند.

سردار سنایی‌راد با اشاره به تعبیر شهید سلیمانی درباره ملت ایران به عنوان «ملت امام حسین (ع)» افزود: ملتی که فرهنگ مقاومت را درونی کرده باشد، اهل اسارت و پذیرش ذلت نخواهد بود.

وی با اشاره به خاطره‌ای از فتحی شقاقی، از چهره‌های فلسطینی، اظهار کرد: در مقطعی که وی در محاصره قرار گرفته بود، با وجود قطع ارتباط، مقاومت را ادامه داد و بعدها در توضیح آن شرایط گفت که مانند رزمندگان ایرانی در مقاومت خرمشهر، تصمیم به ایستادگی و تسلیم نشدن گرفته است.

سردار سنایی‌راد ادامه داد: این نمونه نشان می‌دهد فرهنگ مقاومت می‌تواند از مرزهای جغرافیایی عبور کند و برای ملت‌های دیگر نیز الهام‌بخش باشد.

وی با اشاره به عراق نیز گفت: حتی در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر برخی نیروهای عراقی وجود داشته، مسئولان این کشور بر همراهی با ایران تأکید کرده و عزت خود را در مسیر مقاومت و در همراهی با ملت ایران و شهدایی همچون شهید سلیمانی دانسته‌اند.

سردار سنایی‌راد تأکید کرد: دشمن با منطق مقاومت مشکل دارد؛ زیرا جامعه‌ای که به قدرت و استقلال دست پیدا کند، سلطه دیگران را نمی‌پذیرد. به همین دلیل است که در برخی حوزه‌ها محدودیت ایجاد می‌شود، چرا که دستیابی به دانش و فناوری می‌تواند به تولید قدرت منجر شود.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان یادواره شهدای منطقه شمال پل تجن ساری گفت: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان و تداوم فرهنگ جهاد و شهادت است و حضور در چنین مراسمی توفیقی برای تجدید عهد با شهدا و امام شهیدان به شمار می‌رود.