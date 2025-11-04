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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

اولین سالن تیراندازی دانش‌آموزی مازندران راه‌اندازی شد

اولین سالن تیراندازی دانش‌آموزی مازندران راه‌اندازی شد

آمل - همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی و ۱۳ آبان روز دانش‌آموز، اولین سالن تیراندازی دانش‌آموزی مازندران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناظره رضایی رئیس هیئت تیراندازی آمل ظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح سالن تیراندازی دانش آموزی اظهار کرد: به همت هیئت تیراندازی شهرستان آمل، تجهیز و آماده‌سازی سالن تیراندازی به اهداف ثابت در دبیرستان پسرانه شاهد به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این سالن با دو خط تیراندازی دایر و در آینده به ۴ خط افزایش خواهد یافت، هدف از راه‌اندازی این سالن ارتقای فرهنگ تیراندازی و استعدادیابی در مدارس ذکر کرد.

رئیس هیئت تیراندازی آمل با بیان اینکه سالن مذکور اولین سالن دانش‌آموزی تیراندازی است، اضافه کرد: این سالن تیراندازی از محل خیرین ساخته شده و تجهیز آن توسط هیأت تیراندازی شهرستان آمل صورت گرفته است.

رضایی هزینه اجرایی این سالن را ۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

گفتنی است: شهید عبدالرسول زرین تک‌تیرانداز ایرانی در دفاع مقدس بود که یازدهم اسفندماه ۱۳۶۲ و در مرحله دوم عملیات خیبر شهادت رسید. به گفته همرزمانش در ۷۰۰ شلیک وی، فرماندهان و نیروهای تأثیرگذار عراقی کشته شدند.

شهید زرین در سال ۱۳۲۰ در یکی از روستاهای حومه کهگیلویه (دهدشت) به دنیا آمد و در ۴ سالگی پدر و در ۶ سالگی مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی دایی‌اش قرار گرفت.

وی در نوجوانی توانست خویشاوندان پدری خود را در اصفهان پیدا کند و برای کار و زندگی، در کنار آنان مستقر شود. عبدالرسول سرانجام با کار کردن توانست مغازه لباس‌فروشی را در حوالی «مسجد بابا علی عسگر» اصفهان تهیه کند و به شغل لباس فروشی بپردازد.

او در ۲۰ سالگی در اصفهان تشکیل خانواده داد و صاحب ۷ فرزند شد. عبدالرسول زرین با شروع جنگ در کردستان به عضویت سپاه اصفهان درآمد و ابتدا به غرب کشور اعزام شد. پس از مدتی به مناطق جنگی در جنوب رفت و در کنار حسین خرازی و یحیی صفوی در عملیات‌ها شرکت کرد.

کد مطلب 6645182

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