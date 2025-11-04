https://mehrnews.com/x39vMv ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲ کد مطلب 6645403 استانها تهران استانها تهران ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲ دستگیری عامل ضرب و جرح عمدی معلم مدرسه ابتدایی در شهرستان ملارد در این فیلم، دستگیری عامل ضرب و جرح عمدی معلم مدرسه ابتدایی در شهرستان ملارد را مشاهده میکنید. دریافت 4 MB کد مطلب 6645403 کپی شد مطالب مرتبط پلیس: ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر افیونی در ملارد کشف شد مردم قاتل فراری در شهریار را شناسایی کنند پلیس: عامل حمله به معلم در مدرسه ابتدایی ملارد دستگیر شد برچسبها دستگیری شهرستان ملارد ضرب و شتم
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