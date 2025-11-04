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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

دستگیری عامل ضرب و جرح عمدی معلم مدرسه ابتدایی در شهرستان ملارد

دستگیری عامل ضرب و جرح عمدی معلم مدرسه ابتدایی در شهرستان ملارد

در این فیلم، دستگیری عامل ضرب و جرح عمدی معلم مدرسه ابتدایی در شهرستان ملارد را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6645403

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