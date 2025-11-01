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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

پلیس: ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر افیونی در ملارد کشف شد

پلیس: ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر افیونی در ملارد کشف شد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از کشف ۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز ملارد خبر داد.

نورمحمدی در ادامه اظهار داشت: در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز در مناطق مختلف ملارد به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح که طی هفته گذشته انجام شد، ۳ خرده‌فروش مواد مخدر و ۲ سارق دستگیر، ۱۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و یک دستگاه خودروی مسروقه کشف شد. همچنین مأموران موفق به کشف ۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی ملارد تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

نورمحمدی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی گفت: برخورد قاطع و قانونی با مجرمان و متخلفان از اولویت‌های اصلی پلیس ملارد در سال جاری است.

کد مطلب 6641169

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    نظرات

    • جواد FR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
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      پاسخ
      کاش همه جا این نظم و امنیت رعایت بشه

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