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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

پلیس: عامل حمله به معلم در مدرسه ابتدایی ملارد دستگیر شد

پلیس: عامل حمله به معلم در مدرسه ابتدایی ملارد دستگیر شد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری سریع عامل ضرب و جرح عمدی یکی از معلمان مدرسه ابتدایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سریع عامل ضرب و جرح عمدی یکی از معلمان مدرسه ابتدایی در ملارد خبر داد.

نورمحمدی در ادامه اظهار داشت: در تاریخ ۷ آبان‌ماه، یکی از دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی در حین بازی دچار خراش سطحی در ناحیه پا شد که بلافاصله توسط مربی بهداشت مدرسه مورد پانسمان و مداوای اولیه قرار گرفت.

وی افزود: پس از پایان ساعت مدرسه و هنگام خروج دانش‌آموزان، پدر یکی از دانش‌آموزان با ورود به محوطه مدرسه اقدام به فحاشی، رفتارهای توهین‌آمیز و در ادامه با سلاح سرد به یکی از معلمان حمله کرده و او را از ناحیه دست مجروح کرده است.

فرمانده انتظامی ملارد خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط مأموران پلیس غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شد.

نورمحمدی تأکید کرد: نیروی انتظامی با هرگونه اقدام خشونت‌آمیز، تهدید یا برهم زدن امنیت و آرامش در محیط‌های آموزشی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و در راستای صیانت از امنیت و سلامت معلمان و دانش‌آموزان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 6645342

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