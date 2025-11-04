پلیس: عامل حمله به معلم در مدرسه ابتدایی ملارد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سریع عامل ضرب و جرح عمدی یکی از معلمان مدرسه ابتدایی در ملارد خبر داد.

نورمحمدی در ادامه اظهار داشت: در تاریخ ۷ آبان‌ماه، یکی از دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی در حین بازی دچار خراش سطحی در ناحیه پا شد که بلافاصله توسط مربی بهداشت مدرسه مورد پانسمان و مداوای اولیه قرار گرفت.

وی افزود: پس از پایان ساعت مدرسه و هنگام خروج دانش‌آموزان، پدر یکی از دانش‌آموزان با ورود به محوطه مدرسه اقدام به فحاشی، رفتارهای توهین‌آمیز و در ادامه با سلاح سرد به یکی از معلمان حمله کرده و او را از ناحیه دست مجروح کرده است.

فرمانده انتظامی ملارد خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط مأموران پلیس غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شد.

نورمحمدی تأکید کرد: نیروی انتظامی با هرگونه اقدام خشونت‌آمیز، تهدید یا برهم زدن امنیت و آرامش در محیط‌های آموزشی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و در راستای صیانت از امنیت و سلامت معلمان و دانش‌آموزان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.