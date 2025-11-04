رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه با بیان اینکه استان‌های غربی به دلیل شرایط خاص توپوگرافی، در تأمین زمین با چالش بیشتری نسبت به استان‌های هموار مواجه‌اند، اظهار کرد: استان کرمانشاه سال‌های گذشته در حوزه تأمین زمین نسبت به برخی استان‌های دیگر عقب‌تر بود اما با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از اراضی درجه سه و چهار و هماهنگی با مراجع کشاورزی، مسیر پروژه‌ها هموار شد تا هزینه آماده‌سازی به مردم تحمیل نشود و طرح با اقتصاد خانواده‌های کرمانشاهی تطابق داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت معیشتی و درآمدی متفاوت مردم استان نسبت به سایر مناطق کشور، افزود: برای کرمانشاه الگوی اختصاصی تعریف کردیم؛ به‌جای ساخت واحدهای چهار، پنج و شش‌طبقه، ساخت سه‌طبقه را جایگزین کردیم. با این اقدام، فضاهای مشاع پرهزینه مانند آسانسور و بخش‌های سنگین مشترک حذف شد و در مقابل حیاط و فضاهای باز خانوادگی تقویت شد.

الماسی توضیح داد: در قطعات ۴۰۰ متری، دو بلوک به‌هم متصل شد و مجموعاً شش واحد در سه طبقه ایجاد شد؛ به‌گونه‌ای که همه واحدها پارکینگ حیاطی دارند. این طراحی علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، موجب ارتقای کیفیت زندگی، امنیت، بازی کودکان و تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح مورد تأیید مقام عالی وزارت قرار گرفت و به سایر استان‌ها نیز توصیه شد. همچنین بانک مرکزی این مدل را در قالب پروژه‌ای به‌عنوان پایلوت کشوری پذیرفت و مقرر شد تمام هزینه‌ها تا مرحله نما و سفت‌کاری توسط سیستم بانکی پرداخت شود تا تسهیلات، فشار مالی به مردم وارد نکند.

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه افزود: پس از تکمیل سفت‌کاری، نما، حیاط و محوطه، بخش‌های نازک‌کاری مانند کابینت و کف‌پوش توسط مالکان با هزینه اندک تکمیل می‌شود تا خانواده‌ها سریع‌تر به واحدها دسترسی پیدا کنند و ارزش سرمایه مردم محفوظ بماند.

الماسی با اشاره به حجم بالای پروژه‌های در حال اجرای مسکن در استان، عنوان کرد: حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی هم‌اکنون در دست ساخت داریم که ۱۴ هزار واحد از آن‌ها در قالب الگوی جدید تعریف شده است و در ۱۷ پروژه مختلف اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: برای دهه فجر امسال افتتاح یک‌هزار واحد برنامه‌ریزی شده و این واحدها به متقاضیان تحویل خواهد شد. با همراهی مردم شریف استان و حمایت دستگاه‌های مرتبط، تلاش داریم در مراحل بعدی نیز سرعت ساخت و تحویل را افزایش دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی در پایان از همراهی مردم و مسئولان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با ادامه این مدل موفق، مسیر خانه‌دار شدن مردم به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد تسهیل شود و بتوانیم با اتکا به ظرفیت‌های بومی، الگوی مؤثری برای دیگر استان‌ها ارائه دهیم.