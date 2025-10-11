پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی کرمانشاه پایلوت کشوری نهضت ملی مسکن شد

رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژههای سهطبقهای طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه، بهویژه پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی، به عنوان پایلوت کشوری پذیرفته شده و این موضوع در روزهای آینده با صدور مصوبه رسمی از سوی بانک مسکن نهایی و ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این مصوبه، تأمین مالی پروژهها مستقیماً از سمت بانک مسکن صورت میگیرد و فشار اقتصادی از دوش متقاضیان کاسته خواهد شد. الماسی تأکید کرد: تا امروز بخش زیادی از بار مالی پروژهها بر عهده مردم و متقاضیان بود، اما با ابلاغ این مصوبه، روند تأمین مالی به شکل منسجمتر و بانکی پیش خواهد رفت که گام مهمی در حمایت از مردم و سرعتبخشی به طرح نهضت ملی محسوب میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات اجرایی این پروژه گفت: بر اساس توافق انجامشده، مقرر شده است پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی ظرف دو ماه پس از واریز وجه از سوی بانک مسکن به اتمام برسد. این پروژه به عنوان نمونه موفق در کشور مورد رصد مستمر وزارت راه و شهرسازی و شورای مسکن قرار دارد و تجربه آن میتواند به سایر استانها نیز تسری پیدا کند.
الماسی خاطرنشان کرد: سایر پروژههای نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه نیز که قراردادهای آنها در مرحله سفتکاری و اجرای نما است، از این امتیاز بهرهمند خواهند شد تا با الگوی مشابه، فرآیند تأمین مالی و پیشرفت فیزیکی آنها تسهیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از بررسی ویژه پروژه ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان در نشست اخیر شورای مسکن خبر داد و افزود: در این جلسه، دادستان محترم استان نیز برای پیگیری وضعیت این پروژه ورود کردند و حتی شعبهای مشخص برای رسیدگی به موضوع پیمانکار تعیین شد. با پیگیری دستگاه قضایی و همکاری راه و شهرسازی، فعالیت پیمانکار مجدداً از سر گرفته شده و این پروژه نیز هماکنون زیر نظر مستقیم دادستانی و شورای مسکن در حال رصد است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی نهادهای مسئول و حمایت بانک مسکن، روند تکمیل پروژههای نهضت ملی در کرمانشاه شتاب گیرد و واحدهای در دست ساخت در موعد مقرر تحویل متقاضیان شود.
