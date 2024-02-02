روایتی امید آفرین از پیشرفت‌ نهضت ملی مسکن کرمانشاه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -سمیه نوری: تور خبری روایان پیشرفت ایده جالبی در راستای تحقق جهاد تبیین از دستاوردهای انقلاب و دولت سیزدهم همزمان با آغاز دهه فجر با حضور روایتگران عرصه رسانه از روز پنجشنبه آغاز شد و به گفته مسئولان استانی قرار است این تور در حوزه‌های مختلف ادامه دار باشد.

هوا کاملاً روشن شده بود اما هنوز طلوع زیبای خورشید با وجود سوز سرمای دم صبح اما دیدنی بود، اهالی رسانه در مکان و زمان مقرر جمع شده بودند و تا رسیدن جاماندگان بحث داغ و همیشگی به راه افتاده بود و خبرنگاران از بازدیدهایی که قرار بود امروز با حضور مسئولان مربوطه انجام گیرد گرم صحبت بودند تا اینکه اتوبوس از راه رسید.

از همین لحظه تور خبری راویان پیشرفت در ایستگاه نخست خود با محوریت بازدید از پروژه‌های مسکن ملی به راه افتاد تا خبرنگاران به عنوان روایتگران و پیش قراولان عرصه اطلاع رسانی کار خود را آغاز و برای آنچه که در این راهیان مشاهده شده بود دست به قلم شوند.

اتوبوس حرکت کرده بود و رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان در تشریح برنامه‌های نیم روزه راهیان پیشرفت و تشریح پروژه‌ها در داخل اتوبوس سخنانی را مطرح کرد که در ابتدا هدف از اجرای طرح‌های ملی مسکن را خانه دار کردن مردم به عنوان یک دغدغه اصلی دانست.

وی افزود: کرمانشاه یک شهری با بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای تأمین مسکن ساکنان بود که بر اساس قانون مترقی تصویب شده در مجلس شورای اسلامی تکلیفی بر گردن مسئولین نهاده شد که علاوه بر تحقق تأمین مسکن طرح جوانی جمعیت را نیز شامل می‌شد.

واگذاری ۱۰۳ هکتار زمین در طرح جوانی جمعیت و راه اندازی ۲۰ هکتار مجتمع توریستی، تفریحی و رفاهی

مدیر کل شهرسازی استان کرمانشاه به انتقال پروژه‌های طراح جوانی جمعیت به اطراف شهر کرمانشاه اشاره و تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت و تراکم در شهر و مرکز شهر کرمانشاه این طرح پس از بررسی‌های کارشناسی‌های مورد نیز به لحاظ موقعیت مکانی و جغرافیایی به اطراف شهر کرمانشاه به سمت بیستون در زمین‌های پشت روستای بلوردی جا نمایی شد.

الماسی عنوان کرد: پروژه جوانی جمعیت در فاصله ۲۰ کیلومتری کرمانشاه در زمین ۱۰۳ هکتاری با یک هزار و ۳۰۰ قطعه در ۲ هزار و ۶۰۰ واحد طراحی شده که قرار است زمین آن در قالب ساختمان‌های ۲ طبقه‌ای حیاط دار به خانواده‌هایی که سومین فرزند آنها در سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد واگذار شود.

وی ادامه داد: اهدا زمین به متراژ ۲۰۰ متر مربع تا مبلغ یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان از سوی زمین مجانی بوده و ما به تفاوت قیمت آن توسط متقاضیان باید تأمین شود و در صورتی عدم تمایل این زمین‌ها با متراژ ۱۰۰ متری و به طور کاملاً مجانی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی طرح اهدا زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند در کرمانشاه مورد استقبال بوده و تاکنون هیچ متقاضی بی پاسخ نمانده و از مجموع زمین‌های در نظر گرفته شده برای این طرح تاکنون ۷۰۰ قطعه با یک هزار و ۴۰۰ واحد واگذار شده است.

با توجه به اینکه این طرح مورد استقبال کرمانشاهیان قرار گرفته و اکنون این استان در رتبه دوم اجرای طرح جوانی جمعیت را کسب کرده با یک ایده بسیار مناسب از سوی دولت قرار است یک مرکز توریستی، تفریحی و رفاهی به مساحت ۲۰ هکتار ساخته شود که در دل آن یک مرکز خرید برای اهالی این منطقه ساخته شود.

بازدید از پروژه‌های طرح جوانی جمعیت برای خبرنگاران خالی از لطف نبود و هوای مطبوعی در مسیر پیاده روی تا رسیدن به محل پروژه را حس می‌کردند و در کنار بازدید از این پروژه‌ها از طراوت و شادابی طبیعت کوه پایه‌ای توأم با سرسبزی محسوسی لذت می‌بردند و با تصور اینکه به زودی قرار است در این فضا خانه‌هایی ساخته شود که صدای بچه‌ها و بازی کردن آنها در خیاط خانه‌ها به گوش برسد این حس شادابی و سرزندگی را چند برابر می‌کرد.

اگرچه دل کندن از این هوا و فضای دل‌انگیز سخت بود و می‌طلبید بساط چایی در کنار همکاران خبرنگار فراهم شود اما برای بازدید از سایر پروژه‌ها به سمت اتوبوس به راه افتادیم تا به بازدید پروژه دیگر در پادگان توحید بپردازیم.

حوالی ساعت ۹ صبح بود که برای بازدید پروژه ۹ هکتاری امید به پادگان توحید رسیدیم، کارگران سخت مشغول کار بودند و پیشرفت خوبی در ساختمان‌های هفت طبقه‌ای این پروژه مشاهده می‌شد اما تکاپوی ساخت و ساز نشان از اتمام پروژه در فاصله بسیار نزدیکی داشت.

پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه امید ۴۴۸ واحدی ویژه نیروهای مسلح

در ادامه بازدیدها مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در تشریح این پروژه نیز به پیشرفت ۳۰ درصدی آن اشاره کرد و افزود: پروژه نهضت ملی مسکن ویژه نیروهای مسلح در هشت بلوک هفت طبقه‌ای مسکونی با ۴۴۸ واحد از سال ۱۴۰۱ آغاز و در طول مدت سه سال تا ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با تاکید بر سرعت خوب پروژه در فاز نخست آن، مطرح کرد: هر بلوک با ۵۰ واحد و به طور میانگین هر متر ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که متراژ مفید هر طبقه بین ۱۰۵ تا ۱۰۸ و غیر مفید آن ۱۶۸ متر برآورد شده است.

الماسی تاکید کرد: بر اساس مصوبه دولت تعداد طبقات به سه طبقه کاهش یافته که با این حال در مقابل کاهش تعداد طبقات زمین بیشتر با هزینه بالاتری باید صرف شود اما با توجه به درخواست متقاضیان پروژه نیروهای مسلح این پروژه با این تعداد طبقه ساخته شده است.

طبق گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ایده جدیدی با عنوان پروژه‌های سه طبقه ۶ واحدی حیاط‌دار به صورت تدریجی برای نخستین بار توسط این استان اجرایی شده که در این طرح تا سفت کاری نما با تسهیلات و سهم آورده‌های متقاضیان پیش رفته و پس از آن برای تکمیل مابقی واحدها یا صاحبان ملک پرداخت هزینه مجدد دارند یا خودشان تکمیل خواهند کرد.

الماسی در روند بازدید از پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه به عقب ماندن ۲ ساله کرمانشاه از نهضت ملی مسکن به دلیل عدم پیگیری‌های گذشته توسط مسئولین وقت اشاره کرد و گفت: با توجه به روند پیشرفت پروژه‌ها هم اکنون با جبران این جاماندگی‌هایی که که به دلیل تأمین زمین بوده به حد قابل قبول کشور رسیدیم.

بازدید از نما داخلی پروژه مسکن ملی نیروهای مسلح به دلیل فعالیت‌های ساخت و ساز و جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی ممکن نبود تا خبرنگاران به جلوه بصری و نما بیرونی این پروژه بسنده کرده و با سرعت بیشتری به سوی سومین پروژه نهضت ملی مسکن حرکت کند.

تکمیل پروژه سراج با ۳۲۱۵ واحد در سه فاز به صورت محله محور

پروژه ۱۵۷ هکتاری سراج هدف بعدی راهیان راویان پیشرفت بود که این پروژه جنب بیمارستان امام رضا (ع) در سه فاز قرار است به مردم عادی واگذار شود و به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه این پروژه سه هزار و ۲۱۵ متقاضی متصل به پروژه خواهد داشت اما تاکنون یک هزار و ۱۲۰ متقاضی اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۹ هکتار برای اجرای سه فاز به کار گرفته شده، گفت: فاز نخست پروژه در ۱۵ بلوک با ۳۶۰ واحد و ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی، فاز ۲ با ۱۶ بلوک تونلی و یک هزار و ۱۲۰ واحد و پیشرفت فیزیکی ۱۲ درصدی و نیز فاز سه با ۲۷ بلوک یک هزار و ۷۳۵ واحدی پی کنی آن آغاز شده است.

الماسی بیان کرد: فاز نخست پروژه سراج با متراژ ۸۵ متری انتهای ۱۴۰۳ و فاز دوم و سوم پروژه ۷۸ متر متراژ خواهد داشت که فاز دوم آن با برنامه‌ریزی ۲۴ ماهه تا سال ۱۴۰۴ تحویل صاحبان داده می‌شود که اقساط پلکانی آن از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آغاز خواهد شد.

وی همچنین در پایان بازدید از پروژه سراج به محله محور بودن پروژه‌ها تاکید کرد و گفت: واحدهای این پروژه بین ۶۰ تا ۹۰ متری بود در طبقات مشابه طرح جامع شهری نقشه کشی شده که فاز نخست پروژه در ۶ طبقه چهار واحدی و پیلوت و فاز ۲ با هفت طبقه چهار واحدی و پیلوت طراحی شده و در کنار ساخت مسکن ساخت مسجد، مدرسه، بازارچه محلی و مواردی مورد نظر خواهد بود.

پروژه سراج از پروژه‌های خوب و قابل قبولی بود که به همت و همکاری بنیاد مسکن با تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی برای عمومی متقاضیان آغاز به کار کرده است.

وارد اتوبوس که شدیم مدیرکل راه و شهر سازی استان کرمانشاه به همزمانی پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پروژه‌های معبرسازی شهرداری کرمانشاه در حاشیه و اطراف شهر اشاره و از مزیت‌های این اقدام یاد کرد: شهر کرمانشاه با این اقدامات کریدوری در اطراف و پیرامون خواهد داشت که با گسترش پهنه شهر تجمع و تراکم از مرکز شهر به تدریج برداشته خواهد شد.

هوا کم کم رو به ابری شدن می‌رفت و سوز هوا آرام آرام در بازدید هر پروژه نسبت به پروژه قبلی بیشتر می‌شد با این حال بازدید از پروژه‌های مسکن و گرفتن اطلاعات آن جذابیت خاص خود را داشت و سرمای هوا تأثیری در روند بازدیدها نداشت.

پروژه اربابی ۱۷ هکتاری محدوده شهرک دولت آباد سال آینده بهره برداری می‌شود

از شهر که عبور کردیم به بخشی از زمین‌های هموار اطراف شهر در انتهای شهرک دولت آباد رسیدیم که در فاصله بسیار کمی از مسکن مهرهای این شهرک قرار داشت که با استناد به گفته پیمان کار پروژه این طرح با ایده ابداعی خود استان کرمانشاه قرار است در زمین ۱۷ هکتاری آن ۹۸ بلوک سه طبقه‌ای حیاط دار ساخت و ساز شود.

این پروژه به انجمن بومی سازان برای تکمیل و ساخت سپرده شده که با قیمت مناسب و سرعت بالا برنامه یک ساله آن برای بهره برداری طراحی شده است که ویژگی قابل توجه پروژه با وجود ساختمان‌های سه طبقه‌ای با حیاط دار یکی ویژگی‌های آن ویلایی بودن هر ۶ واحد خواهد بود.

پیمانکار پروژه تحویل پروژه را تاریخ ۲۱ دی ماه سال جاری عنوان کرد و همزمانی در آماده سازی اسکلت و قطعات مورد نیاز توسط ۲ کارخانه و نیز آماده کردن زمین و خاکبرداری آن را عامل مهمی در سرعت پیشرفت پروژه برشمرد که با مجموع این فعالیت‌ها با سهم آورده ۹۰ میلیون تومانی قرار است سال آینده سفت کاری پروژه به اتمام و آماده تحویل به متقاضیان باشد.

در ادامه همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به وجود آسانسور در مجتمع‌های سه طبقه اشاره کرد و گفت: چنانچه ساکنان هر مجتمع با هم به توافق برسند می‌توانند نسبت به خرید و نصب آن اقدام کنند در غیر این صورت اجباری برای وجود آسانسور نیست و به منظور رفع تناقض و تنش‌ها بین ساکنان طبقه اول با طبقه سوم قیمت طبقات اول که به آسانسور نیاز ندارد به تناسب طبقات بالاتر که به آسانسور نیاز دارند بیشتر خواهد بود.

با توجه به اینکه نصب آسانسور برای ساکنین آینده این پروژه‌ها اختیاری است سوالات و چالش‌های زیاد در این گفتگو و توضیحات پیمانکار پروژه رخ داد که با تدبیر راه و شهرسازی و منطق افزایش قیمت طبقات پایین به نفع طبقات بالاتر پرسش‌ها به پایان رسید و برای بازدید از آخرین و مهمترین پروژه به ویژه برای خبرنگاران از محل پروژه اربابی در انتهای شهرک دولت آباد دور شدیم.

حوالی ظهر بود و خستگی کم کم چهره خود را نشان داده بود اما بازدید از مکانی که برای مسکن خبرنگاران در نظر گرفته شده مانع از بروز این خستگی می‌شد پس اتوبوس به سمت زمین‌های همجوار با انتهای شهرک امام خمینی حرکت کرد.

بهره برداری مسکن ملی خبرنگاران تا شهریور ۱۴۰۳

بعد از مدت طی کردن مسافتی کوتاه به محل پروژه رسیدیم خبری از ساخت و ساز نبود اما اقدامات اولیه مانند اهدای زمین و دریافت مجوزها زمین مسکن ملی خبرنگاران با عنوان پروژه شهید آوینی را آماده و چشم انتظار ساخت و ساز گذاشته بود تا با واریز شدن سهم آورده خبرنگاران متقاضی عملیات ساخت و ساز انجام گیرد.

زمین‌ها از جاده فاصله نداشتند و همین باعث دسترسی بهتر و آسان‌تر به معابر را فراهم می‌کرد و از طرفی دیگر قرار است به زودی مسیر جدیدی توسط شهرداری از این مکان به سوی میدان رسالت پر شهرک الهیه احداث کند که با تحقق آن همه چیز بر وفق مراد خبرنگاران خواهد بود.

سوالات و شبهات خبرنگاران زیاد بود بنا بر این رامین الماسی در ابتدای توضیحات خود به واگذاری پروژه به شرکت‌های ساختمانی برای انجام ساخت و سازها را به اطلاع حاضران رساندن و سپس افزود: این پروژه ۶ هکتاری در ۶۴ بلوک سه طبقه‌ای حیاط دار تدریجی با ۶ واحدی قرار است ساخته شود که مجموعاً ۳۸۴ واحد را آماده بهره برداری می‌کند.

وی تاکید کرد: زمین‌های اطراف این پروژه داخل طرح‌های ساخت و ساز رفته و به زودی ساخت و ساز شهری جدیدی را در اینجا مشاهده خواهیم کرد و پروژه شهید آوینی با متراژ هر واحد ۸۰ تا ۸۵ واحد در گام نخست ۲ سهم آورده در بازه زمانی مشخصی از متقاضیان دریافت خواهد کرد تا آن را به مرحله سفت کاری برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به امکان افزایش متراژ واحدها با توافق هر ساختمان و پرداخت ما به تفاوت تاکید کرد و گفت: هر قطعه بین ۴۰۰ تا ۴۲۰ متر در نظر گرفته شده که با شروع کار به دلیل پایین بودن تعداد واحدها نسبت به سایر پروژه‌ها تا شهریور ماه سال آینده در مرحله سفت کاری آماده واگذاری است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی‌های مالی انجام شده برای تکمیل سهم آورده هر متقاضی را در مجموع پنج سهم ۴۰ میلیون تومانی تقسیم بندی کرده که در فواصل زمانی یک سال از خبرنگاران متقاضی دریافت خواهد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از ثبت‌نام ۲۵۰ خبرنگار در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۸۹ نفر موفق به ثبت نهایی شدند که بعد از استعلام نهایی و نمایش فرم جیم آنها ۹۱ نفر واحد شرایط برای واریز سهم آورده خود شدند.

الماسی اظهار کرد: هم اکنون ۵۰ نفر دیگر در انتظار دریافت استعلام خود بوده که در مجموع بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ نفر قرار است واریز وجه تا قبل از سال را انجام خواهند داد و ما بقیه ثبت نام کنندگان با فرم جیم قرمز مواجه شده‌اند.

وی از آغاز ساخت پروژه شهید آوینی تا پایان امسال خبر داد و تصریح کرد: در مرحله نخست ثبت نام‌ها تعدادی جامانده از ثبت نام در طرح وجود دارد که تا زمان بازگشایی سایت کشوری برای ثبت نام مجدد باید منتظر بمانند.

تور نیم روزه راویان پیشرفت در همین جا به بازدیدهای خود در حوزه مسکن پایان داد تا پس از بررسی وضعیت پروژه‌ها در امتداد رسالت خبرنگاران تبیین از آخرین وضعیت اجرای طرح امید بخش نهضت ملی مسکن را بر عهده بگیرد و تحقق وعده‌های داده شده در راستای خانه دار کردن ۲۳ هزار کرمانشاهی تا پایان سال جاری را اطلاع رسانی کند.

سفر نیم روزه شیرین راهیان پیشرفت کرمانشاه در پایان کار خود برای جذاب‌تر کردن سفر با ایده‌ای دیگر قرار است به بهترین نقد، ایده و راهکار در حوزه نهضت ملی مسکن یک جایزه و به بهترین اسم پیشنهادی برای پروژه طرح جوانی جمعیت در بیستون یک جایزه اهدا کند و همین امر ذهن پویای خبرنگاران را در همان مسیر بازگشت به خود مشغول کرد.

در ایستگاه نخست خود متوقف نخواهد شد و برای پیگیری سایر پروژه‌ها در حوزه‌های دیگر به مسیر خود ادامه خواهد داد تا در جلوه دیگری از خود همچون کارناوالی از شادی خبرهای خوب را به همت و قلم خبرنگاران به گوش مردم برساند.