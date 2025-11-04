برنامه ساتبا برای ساخت ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی تا سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، هلیا سادات حسینی مجری طرح‌های نوآورانه ساتبا، اهمیت توسعه نیروگاه‌های انشعابی به‌ویژه نیروگاه‌های خانگی را برشمرد و اظهار کرد: توسعه این دسته از نیروگاه‌ها علاوه بر مدیریت افت انرژی برق در شبکه، امکان سامان‌دهی تراکنش‌ها و توسعه متوازن نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.

وی، نگاه ویژه ساتبا به طرح توسعه نیروگاه های خورشیدی خانگی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: امکان توسعه نیروگاه‌های انشعابی از نظر دریافت مجوز اتصال به شبکه و تخصیص زمین در سطح های کوچکتر سبب شده که مزیت‌های بیشتری نسبت به سایر طرح‌ها در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر برخوردار باشند و همین امر موجب شده تا تمرکز ویژه‌ای بر این نوع نیروگاه‌ها داشته باشیم.

حسینی با اشاره به مصوبه احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی در ساتبا، عنوان کرد: برای تسریع و تسهیل در توسعه این طرح، با همکاری شرکت توانیر، تمامی اولویت‌ها و سهمیه‌ها برای شرکت‌های توزیع برق تعیین شده و این شرکت‌ها در تلاش برای اجرای آن هستند؛ استان های قم، تهران و البرز دارای بالاترین اولویت در اجرای پروژه هستند و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده تا پایان پیک سال ۱۴۰۵، احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه در این سه استان محقق می شود و ساخت نیروگاه های انشعابی خانگی در باقی استان ها نیز در دست برنامه ریزی است.

مجری طرح‌های نوآورانه ساتبا در ادامه نقش پلتفرم‌ها را در توسعه طرح‌های نیروگاهی خانگی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: پلتفرم‌های تخصصی و تجاری بر مبنای دستورالعمل ارزیابی مصوب ساتبا می‌توانند در کنار شرکت‌های توزیع و با مدیریت مشترک، نقش موثری در تسریع و تسهیل فرآیندها ایفا کنند.

به گفته حسینی، در طرح‌های انشعابی که شرکت‌های توزیع به عنوان ناظر حضور دارند، امکان برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌ها به پلتفرم‌های تخصصی فراهم شده است.

وی ادامه داد: این پلتفرم‌ها حتی می‌توانند در حوزه ارائه تسهیلات مالی نیز به متقاضیان کمک کنند. از آنجا که بسیاری از متقاضیان آشنایی کافی با روند احداث نیروگاه ندارند، این پلتفرم‌ها می‌توانند به‌صورت حضوری یا غیرحضوری به‌عنوان مشاور در کنار آنها قرار گرفته و مراحل مختلف از عقد قرارداد تا انتخاب تجهیزات را تسهیل کنند.

مجری طرح‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به ساختار منعطف پلتفرم‌ها گفت: پلتفرم‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر نصب انفرادی، امکان تجمیع نیروگاه‌ها را نیز فراهم کنند.

حسینی در پایان تاکید کرد: برای تحقق توسعه هرچه بیشتر نیروگاه‌های انشعابی، نیاز است شرکت‌های توزیع همکاری لازم را به عنوان ناظر و به نیابت از ساتبا داشته باشند تا فرآیندهایی همچون عقد قرارداد خرید برق، بازدیدهای دوره‌ای و اخذ تاییدیه‌های سامانه مهرسام با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.