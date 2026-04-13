به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، حلیا سادات حسینی، مجری پروژه‌های نوآورانه وزارت نیرو، با اشاره به افزایش تقاضا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در شرایط اخیر اعلام کرد: از ابتدای جنگ تاکنون حدود ۶۵۰ درخواست از سوی متقاضیان در چهار پلتفرم مورد تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) ثبت شده است.

وی افزود: با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق، تاکنون ۹ قرارداد با متقاضیان منعقد و ۱۷ فقره تسهیلات بانکی نیز به متقاضیان تخصیص یافته است که بیانگر روندی رو به رشد در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی است.

حسینی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان خواهان استفاده از سامانه‌های هیبریدی هستند، تصریح کرد: پلتفرم‌های فعال در این حوزه، پکیج‌های متنوعی را ارائه می‌دهند که عمدتاً شامل سیستم‌های هیبریدی مجهز به ذخیره‌ساز انرژی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق پلتفرم‌های مورد تأیید ساتبا، بسته متناسب با نیاز خود را انتخاب کرده و مراحل احداث نیروگاه خورشیدی خانگی را به‌صورت کامل پیگیری کنند.