ساز و کار تامین مالی نیروگاه های انشعابی مشخص شد

زهره اولیا مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چگونگی تامین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: تامین مالی برای نیروگاههای انشعابی از دو مسیر صورت میگیرد یکی تفاهم نامهای که با یکی از بانکها صورت گرفته و از طریق یارانه و سود تسهیلات که مبلغ کل تفاهم نامه دو همت بوده و ۲۰ درصد آن برای نیروگاههای انشعابی در نظر گرفته شده که ۴۰۰ میلیارد تومان میشود.
وی ادامه داد: این ۴۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات خرد به متقاضیان نیروگاههای انشعابی تخصیص پیدا میکند که این اقدام از طریق پلتفرمهایی که اینها تایید صلاحیت شدند از طریق سایت مهرسان اسامی شان اعلام شده است صورت میگیرد. این پلتفرمها کل فرایند مربوط به خرید تضمینی را برای متقاضیان باید انجام دهد، به عبارتی متقاضی میتواند در پلتفرم ثبت درخواست کند و برای تعیین ظرفیت نیروگاه مورد نظر مشاوره بگیرد و هماهنگیهای مورد نظر با شرکت توزیع صور بگیرد و مشخص شود که چه نوع تجهیزاتی نیاز دارد.
اولیا با اشاره به اینکه بر اساس بر اساس پکیج انتخابی هزینههای متفاوتی وجود دارد، خاطر نشان کرد: مسائل مربوط به تخصیص تسهیلات که ساتبا در نظر گرفته است از همین طریق انجام میشود و پس از انتخاب پکیج نیروگاهی درصورتی که حائز شرایط باشد تسهیلات نیز متناسب با ظرفیت انتخابی تخصیص پیدا میکند که پس از طی این مراحل مساله حمل تجهیزاتو نصب آنها وجود دارد.
این مقام مسئول اضافه کرد: در این شرایط حدود ۴۰۰ میلیارد بحث تسهیلاتی است که به صورت کلی میتوانیم تامین کنیم که رای هر نفر در سقف تسهیلات خرد تا ۳۰۰ میلیون تومان قابل تخصیص است که اقدامات آن در حال انجام است و هماهنگیهای آن با بانک مر بوطه انجام شده و در مرحله درگاه اعتباری که قرار است با پلتفرمها با آن همکاری داشته باشند باید معرفی شوند تا تخصیص تسهیلات صورت بگیرد.
وی ادامه داد: موضوع دومی که ما برای نیروگاههای کوچک مقیاس و یا انشعابی دنبال میکنیم، استفاده از ظرفیت مصوبه پنجم مرداد شورای اقتصاد است در خصوص طرح مشارکت صندوق توسعه ملی در احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی است که در این مصوبه تاکید شده که ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی باید با اولویت نیروگاههای انشعابی دنبال شوند.
اولیا در این زمینه ادامه داد: به همین دلیل تصمیمی که در سازمان گرفته شد مبنی بر این بود که هزار مگاوات از ۷ هزار مگاوات به نیروگاههای انشعابی تخصیص پیدا کند و تجهیزاتی که قرار است از طریق ساتبا تامین شود و این سرمایه گذاری از طریق صندوق توسعه ملی به صورت غیر مستقیم انجام میشود هزار مگاوات به نیروگاههای انشعابی تخصیص پیدا کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه فراخوان شماره دو ساتبا در این زمینه منتشر شد، خاطر نشان کرد: برای آنکه متقاضیان خرد مستقیماً با صندوق توسعه ملی متصل نکند برخی از سرمایه گذاران را به عنوان واسط در نظر گرفته است که سرمایه گذارانی که حاضر به به ورود این فضا هستند که خودشان با همان شرایط طرف حساب صندوق قرار میگیرند یعنی ۸۰ درصد تجهیزات یا منابع که صندوق میآورد و حداقل ۲۰ درصد آورده سرمایهگذار است با قرارداد مشارکتی که با صندوق منعقد میکند نیروگاههای ۵ کیلوواتی در واقع احداث میشوند و پس از بهره برداری تسویه حساب با صندوق که میتواند از طریق برق تولیدی و یا سار روشهای سرمایه گذاری بازگشت سرمایه وجود دارد.
اولیا اضافه کرد: سرمایه گذاران برای پکیجهای ۲۰ مگاوات تا ۱۰۰ مگاوات باید دارای شرایطی بوده به طوری که توان مالی و سرمایه گذاری باید بررسی و احراز صلاحیت شوند. ضمن اینکه طرح خود را برای پیادهسازی ۲۰ مگاوات در قالب نیروگاههای انشعابی باید ارائه شوند به عنوان مثال اگر سرمایه گذار ۲۰ مگاوات باید بگوید نیروگاههای انشعابی برای چاههای کشاورزی است بگوید مخاطب من کدام بخش در چه استانی بوده و حتی جزئیات پیاده سازی این طرح نیز مشخص شود. حتی نحوه تسویه حساب مشخص شود و پس از بررسی ساتبا امکان همکاری با صندوق توسعه ملی فراهم میشود.
نظر شما