به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نرخ بنزین گفت: تا پایان سال قیمت بنزینهای سهمیهای تغییر نخواهد کرد. یعنی بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی که به صورت سهمیه در کارتهای سوخت واریز میشود تغییر نمیکند.
قائمپناه گفت: اگر بخواهیم چیزی را گران کنیم ابتدا برای خود دولت گران میکنیم و فعلاً در مقطع کنونی راجع به مراکز دولتی، چه برق آنها و چه گازشان، حداکثر نرخی که مردم پرداخت میکنند، دولت نیز برای ساختمانهای خود باید پرداخت نماید.
وی افزود: در خصوص بنزین هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است ولی اگر بخواهد تصمیم گرفته شود، اول برای خود دولت خواهد بود. اگر مقرر شود اقدامی صورت گیرد، نخست برای مصرف خودروهای دولتی و کارتهای سوخت مربوط به آنها اقدام خواهد شد.
مشکل آب داریم اما در حدی نیست که نیاز به جیره بندی باشد
معاون اجرای رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا زمستان سختی را به خصوص در بخش نیروگاهی خواهیم داشت بیان داشت: نمیدانم اما مانند سال گذشته نخواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص بروز شایعاتی در خصوص جیرهبندی آب تهران، اظهار کرد: در خصوص شایعاتی که درباره جیرهبندی آب تهران مطرح شده، باید گفت که بعید است این موضوع اتفاق بیفتد و بنده در دولت چیزی در این خصوص نشنیدم. البته مشکل آب داریم ولی در حدی که جیره بندی شود بنده چیزی نشنیدم.
وی درخصوص مدیریت مصرف سوخت در کشور خاطرنشان کرد: برای مدیریت مصرف سوخت دولتی یعنی نهادهای دولتی و ساختمانهای اداری حتماً برنامه داریم. دیروز هم در این خصوص جلسه داشتیم که باید حداکثر صرفهجویی را داشته باشند در عین حال باید الگوسازی صورت گیرد.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری عنوان کرد: مجدداً تاکید میکنم دولت در اولویت نخست خود قرار داده است که اگر قرار باشد تغییری در نرخ حاملهای انرژی ایجاد شود، ابتدا از خود دولت آغاز شود و این، چه در زمینه ساختمانهای دولتی و چه در زمینه گاز، آب و حتی بنزین است.
هزینه بنزین برای دولت در هر لیتر حدود ۳۴ هزار تومان است
قائمپناه در رابطه با گمانه زنیها برای سه نرخی شدن قیمت بنزین بیان کرد: موضوع سه حرفی شدن قیمت بنزین را اطلاع ندارم اما همانطور که گفتم قیمت در خصوص سهمیههای کارتهای سوخت مردم تغییر نخواهد کرد.
وی در خصوص بنزین سوپر عنوان کرد: قرار است بنزین سوپر به بازار میآید و قیمت آن آزاد خواهد بود که به نظرم قیمت آن از ۵۰ هزار تومان برای هر لیتر بیشتر خواهد بود.
معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص قیمت تمام شده هر لیتر بنزین خاطرنشان کرد: هماکنون بنزینی که در جایگاهها به مردم عرضه میشود، بنزینی است که هزینه آن برای دولت در هر لیتر حدود ۳۴ هزار تومان است، اما به مردم با نرخ ۱۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان فروخته میشود.
نظر شما