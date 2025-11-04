  1. سیاست
  2. دولت
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

قائم‌پناه: دولت برای هر لیتر بنزین ۳۶ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند

قائم‌پناه: دولت برای هر لیتر بنزین ۳۶ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: هزینه تولید هر لیتر بنزین ۳۹ هزار تومان است ولی بنزین با نرخ ۳ هزار تومان تومان عرضه می‌شود یعنی دولت برای هر لیتر بنزین حدود ۳۶ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در نخستین جلسه «بررسی بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های اجرایی» با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف باید از دولت آغاز شود، یادآور شد: سال‌هاست از صرفه‌جویی در مصرف انرژی سخن می‌گوییم اما تا زمانی که رفتار مصرفی در نهادهای دولتی تغییر نکند، جامعه همراه نخواهد شد. فرهنگ مصرف درست با دستور شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند الگوسازی عملی از سوی دولت است.

وی با اشاره به حجم بالای یارانه سوخت در ایران، اظهار کرد: روزانه میلیاردها تومان یارانه برای بنزین و گازوئیل پرداخت می‌شود. بخشی از این رقم صرف خودروهای فرسوده‌ای می‌شود که بعضاً بیش از پنجاه سال عمر دارند و عملاً فقط برای دریافت سوخت فعال هستند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: هدف دولت از اصلاح الگوی مصرف تنها کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه تغییر فرهنگ مصرف و الگوسازی برای جامعه است. وقتی مردم صرفه‌جویی دستگاه‌های دولتی در مصرف آب، برق و سوخت را شاهد باشند این رفتار به‌طور طبیعی به جامعه منتقل می‌شود.

قائم‌پناه با انتقاد از شیوه مصرف انرژی برخی ادارات، تصریح کرد: در برخی ساختمان‌های دولتی در حالی که نور طبیعی کافی است، همه چراغ‌ها روشن‌اند یا سیستم سرمایش بیش از حد کار می‌کند. این رفتارها علاوه‌بر هزینه مالی، پیام فرهنگی منفی دارد.

وی اصلاح الگوی مصرف را ضرورتی جدی برای ایران دانست و افزود: ممکن است در کوتاه‌مدت مقاومت ایجاد شود، اما در بلندمدت به نفع کشور و مردم خواهد بود.

قائم‌پناه همچنین با اشاره به ضرورت واقعی‌سازی قیمت انرژی، اظهار کرد: در حالی که هزینه تمام‌شده هر لیتر سوخت حدود ۳۹ هزار تومان است، بنزین با نرخ ۳ هزار تومان و گازوئیل با ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود؛ یعنی دولت بابت هر لیتر بنزین حدود ۳۶ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر حتی فقط یک درصد مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی کاهش یابد، می‌تواند الگویی مؤثر برای کل کشور باشد، گفت: برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، تصویب‌نامه‌ای جامع درباره شاخص‌بندی مصرف آب و انرژی تدوین خواهد شد و همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظفند به‌صورت منظم گزارش‌های اجرایی و رسانه‌ای از روند بهینه‌سازی مصرف منتشر کنند.

کد مطلب 6645602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلام شما رو به خدا کمی انصاف داشته باشید ،دستمزد یک گار گر ،یا کارمند یا بازنشسته با وجود تورم سرسام آور چقدر هست چرا مسئولین در باره فقر مردم گزارش نمی دهند کشور تولید کننده نفت و گاز ،مسئولینش همش دارن در باره قیمت سوخت و بنزین و ..حرف میزنن ،
      • نرگس IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
        0 1
        طرف مستاُجره ودوتاماشین داره وازماشینش نه برای کارفقط برای دوردوراستفاده میکنه
    • رجایی IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      جلوی واردات خودروی بروز و کم مصرف را باز کنید و در ایران خودرو و سایپا را گل ببندید ، آنوقت مصرف بنزین 50رصد کاهش می یابد.
    • حمید رضا رضایی سدهی IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      جناب آقای قایم پناه صندوق بازنشستگی بانکها به من با مدرک دکترا ، آزاده و جانباز کمتر از سی میلیون حقوق می دهد ، می شود حول و جوش ۲۵۰ دلار ، می فهمی که حقوق بازنشستگی چیست ؟ کمتر در خصوص افزایش قیمت بنزین حرف بزنید ، ابتدا زیر ساخت های پرداختی خودتان را مطابق کشورهای منطقه بکنید آنگاه منت قیمت بنزین را روی سر مردم بذارید
    • نرگس IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      0 1
      پاسخ
      به تعداد آدمهاماشین توخیابون ریخته بعدش میگن چراهواالوده چراترافیکه
    • استادی US ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      حقوق کارکنان رسمی دولت اعم از شاغل و بازنشسته را مطابق تورم، واقعی محاسبه کنید آنوقت بنزین را به قیمت واقعی برای مردم ارائه نمایید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها